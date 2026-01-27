28 января в матче 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Брюгге» и «Марсель». Начало игры — в 23:00 мск.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» пока очень непросто в еврокубках.  Команда находится на 27-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

«Брюге» набрал всего семь очков за семь туров при двух победах, одном матче вничью и четырех поражениях.  Общая разница мячей — 12:17.

Последние матчи: в последнем матче «Брюгге» смог разгромить казахстанский «Кайрат» со счетом 1:4.

Ранее клуб со счетом 0:3 уступил «Арсеналу» и португальскому «Спортингу».  Также бельгийцы смогли забрать очки у «Барселоны» (3:3), проиграл «Баварии» (0:4), уступил «Аталанте» (1:20 и смогли обыграть «Монако» (4:1).

Не сыграют: в списке травмированных Линнт Аудор, Христос Цолис и Дэни ван ден Хьювел.

Состояние команды: «Брюгге» по турниру много пропускают.  В среднем команда пускает в свои ворота по 2,5 мяча за поединок.  При этом забивает чуть больше одного мяча.  Есть ощущение, что клуб уже точно потерял шансы на выход в стыковые встречи.

«Марсель»

Турнирное положение: Французский клуб идет на 19-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов.  В активе клуба девять очков при трех победах и четырех поражениях.  Общая разница мячей — 11:11.

Последние матчи: в последнем поединке «Марсель» крупно уступил английскому «Ливерпулю» со счетом 0:3.

Ранее клуб обыграл бельгийскому «Юниону» со счетом 3:2 и смог справиться с «Ньюкаслом» (2:1).  До этого команда проиграла «Аталанте» (0:1), уступила «Спортингу» (1:2), крупно обыграла «Монако» (4:0) и не справилась с «Реалом» (0:4).

Не сыграют: в списке травмированных Эмерсон.

Состояние команды: «Марсель» идет в своем темпе и имеет все шансы на выход в стадию стыковых матчей.  Французский клуб демонстрирует максимально сбалансированный футбол как в атаке, так и в защите.  Нет сомнений, что «Марсель» сделают многое, чтобы забрать три очка.

Статистика для ставок

  • «Марсель» пропустил в шести из семи матчах Лиги чемпионов
  • «Брюгге» пропускает по 2,5 мячей по турниру
  • «Марсель» проиграл свой последний матч со счетом 0:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36.  Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.54 и 2.34.

Прогноз: Сыграем на тотале трех мячей в матче.  Это основная ставка.

1.85ТБ 3Ставка на матч #1


Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 1.85.

Прогноз: Предлагаем сыграть на победе «Марселя» в поединке с форой (-1) в поединке.

3.25Фора «Марселя» в матче (-1)Ставка на матч #2


Ставка: Фора «Марселя» в матче (-1) за 2.35.