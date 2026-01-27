прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.85

28 января в матче 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Брюгге» и «Марсель». Начало игры — в 23:00 мск.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» пока очень непросто в еврокубках. Команда находится на 27-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

«Брюге» набрал всего семь очков за семь туров при двух победах, одном матче вничью и четырех поражениях. Общая разница мячей — 12:17.

Последние матчи: в последнем матче «Брюгге» смог разгромить казахстанский «Кайрат» со счетом 1:4.

Ранее клуб со счетом 0:3 уступил «Арсеналу» и португальскому «Спортингу». Также бельгийцы смогли забрать очки у «Барселоны» (3:3), проиграл «Баварии» (0:4), уступил «Аталанте» (1:20 и смогли обыграть «Монако» (4:1).

Не сыграют: в списке травмированных Линнт Аудор, Христос Цолис и Дэни ван ден Хьювел.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Брюгге» по турниру много пропускают. В среднем команда пускает в свои ворота по 2,5 мяча за поединок. При этом забивает чуть больше одного мяча. Есть ощущение, что клуб уже точно потерял шансы на выход в стыковые встречи.

«Марсель»

Турнирное положение: Французский клуб идет на 19-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. В активе клуба девять очков при трех победах и четырех поражениях. Общая разница мячей — 11:11.

Последние матчи: в последнем поединке «Марсель» крупно уступил английскому «Ливерпулю» со счетом 0:3.

Ранее клуб обыграл бельгийскому «Юниону» со счетом 3:2 и смог справиться с «Ньюкаслом» (2:1). До этого команда проиграла «Аталанте» (0:1), уступила «Спортингу» (1:2), крупно обыграла «Монако» (4:0) и не справилась с «Реалом» (0:4).

Не сыграют: в списке травмированных Эмерсон.

Состояние команды: «Марсель» идет в своем темпе и имеет все шансы на выход в стадию стыковых матчей. Французский клуб демонстрирует максимально сбалансированный футбол как в атаке, так и в защите. Нет сомнений, что «Марсель» сделают многое, чтобы забрать три очка.

Статистика для ставок

«Марсель» пропустил в шести из семи матчах Лиги чемпионов

«Брюгге» пропускает по 2,5 мячей по турниру

«Марсель» проиграл свой последний матч со счетом 0:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.54 и 2.34.

Прогноз: Сыграем на тотале трех мячей в матче. Это основная ставка.

1.85 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Брюгге» — «Марсель» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 1.85.

Прогноз: Предлагаем сыграть на победе «Марселя» в поединке с форой (-1) в поединке.

3.25 Фора «Марселя» в матче (-1) Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Брюгге» — «Марсель» позволит вывести на карту выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Фора «Марселя» в матче (-1) за 2.35.