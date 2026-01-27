28 января в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Интер». Начало игры — в 23:00 мск.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы пока не блещут результатами. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
При этом «Боруссия» Д набрала всего 11 очков в 7 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы переиграли «Унион» (3:0).
До того команда уступила «Тоттенхэму» (0:2). А вот поединок с «Санкт-Паули» завершился трудной победой (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Боруссия» Д забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Марсель Забитцер — травмирован.
Состояние команды: Дортмундцы нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно бледными.
Причем «Боруссия» Д исторически сложно противостоит «Интеру». В 4 последних очных поединках соперники по 2 раза огорчали друг друга.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Дортмундцы мотивированы завершить групповой этап победой.
«Интер»
Турнирное положение: «Змеи» в Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. Команда ныне пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Интер» в 7 матчах турнира набрал 12 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 13 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Змеи» разгромили «Пизу» (6:2).
До того команда была бита «Арсеналом» (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Удинезе» (1:0).
При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Хакан Чалханоглу — травмирован.
Состояние команды: «Змеи» в последних поединках смотрелись вполне прилично. Вот только в Лиге чемпионов дела у команды идут не лучшим образом.
При этом «Интер» намерен достичь успеха на всех фронтах. А вот в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.
«Змеи» твердо намерены подняться на несколько ступенек вверх. Да и Лаутаро Мартинес наколотил 4 мяча в Лиге чемпионов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Змеи» наверняка воспользуются проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Змеи» уже 6 лет не обыгрывают дортмундцев
- «Боруссия» Д в среднем пропускает 2 мяча за матч
- «Интер» в Лиге чемпионов забивает в среднем 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.
Прогноз: «Боруссия» Д нынче крайне нестабильна, да и в плане надежности тылов испытывает сложности.
Номинальные гости наверняка еще поднатореют в плане реализации, да и Лаутаро Мартинес явно скажет свое веское слово.
Ставка: Победа «Интера» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50