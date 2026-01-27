прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.45

28 января в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Интер». Начало игры — в 23:00 мск.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы пока не блещут результатами. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Боруссия» Д набрала всего 11 очков в 7 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы переиграли «Унион» (3:0).

До того команда уступила «Тоттенхэму» (0:2). А вот поединок с «Санкт-Паули» завершился трудной победой (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Боруссия» Д забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Марсель Забитцер — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Дортмундцы нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно бледными.

Причем «Боруссия» Д исторически сложно противостоит «Интеру». В 4 последних очных поединках соперники по 2 раза огорчали друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Дортмундцы мотивированы завершить групповой этап победой.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» в Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. Команда ныне пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер» в 7 матчах турнира набрал 12 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 13 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Змеи» разгромили «Пизу» (6:2).

До того команда была бита «Арсеналом» (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Удинезе» (1:0).

При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Хакан Чалханоглу — травмирован.

Состояние команды: «Змеи» в последних поединках смотрелись вполне прилично. Вот только в Лиге чемпионов дела у команды идут не лучшим образом.

При этом «Интер» намерен достичь успеха на всех фронтах. А вот в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.

«Змеи» твердо намерены подняться на несколько ступенек вверх. Да и Лаутаро Мартинес наколотил 4 мяча в Лиге чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Змеи» наверняка воспользуются проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Змеи» уже 6 лет не обыгрывают дортмундцев

«Боруссия» Д в среднем пропускает 2 мяча за матч

«Интер» в Лиге чемпионов забивает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Боруссия» Д нынче крайне нестабильна, да и в плане надежности тылов испытывает сложности.

Номинальные гости наверняка еще поднатореют в плане реализации, да и Лаутаро Мартинес явно скажет свое веское слово.

2.45 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Боруссия» Д — «Интер» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Интера» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.50 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Боруссия» Д — «Интер» позволит вывести на карту выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Ничья за 3.50