прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.15

28 января в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Арсенал» и «Кайрат». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» провели феноменальный общий этап Лиги чемпионов. «Арсенал» занимает 1-е место в таблице с 21-м очком в активе после 7-и туров.

Лондонская команда уже может готовиться к 1/8 финала Лиги чемпионов, ведь их с 1-го места может сместить только «Бавария», которая отстает от «канониров» на 3 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке АПЛ «Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 87-й минуте. До этого команда обыграла «Интер» (3:1) в Лиге чемпионов.

У «Арсенала» продолжается победная серия в общем этапе ЛЧ, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот отрезок «канониры» сумели забить 20 голов при 2-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: Довман (травма), Мерино и Райс (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Арсенал» проводит великолепный сезон, но вся борьба во всех турнирах еще впереди. К тому же, «канониры» начали пробуксовывать в АПЛ, у команды не получилось победить в последних 3-х встречах (1 поражение и 2 ничьих).

Стоит отметить, что у «Арсенала» нет яркого форварда, который феерил бы в Лиге чемпионов. Форвард команды Габриэл Мартинелли забил 5 голов и сделал голевую передачу за 6 встречи в рамках турнира.

«Кайрат»

Турнирное положение: Казахстанская команда полностью провалила общий этап Лиги чемпионов. После 7-и туров «Кайрат» занимает последнее 36-е место в таблице с 1-м очком в активе.

Команда уже потеряла математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Кайрат» отстает от 24-й строчки на 7 пунктов перед последним туром.

Последние матчи: В прошлом поединке Лиги чемпинов команда крупно уступила «Брюгге» со счетом 1:4. Матчем ранее «Кайрат» также проиграл «Олимпиакосу» (0:1).

У команды продолжается серия поражений в общем этапе Лиги чемпионов, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Кайрат» пропустил 10 голов при 4-х забитых.

Не сыграют: Аскаров, Оксанен, Сатпаев, Ткаченко, Труфанов, Тиякбаев и Зебаллос (у всех — травмы).

Состояние команды: «Кайрат» все-таки не смог навязать борьбу в общем этапе ЛЧ, команда просто доиграет последний матч и сосредоточиться на чемпионате Казахстана.

«Кайрату» будет очень тяжело навязать борьбу «Арсеналу» в предстоящем матче, ведь уровень мастерства сильно отличается. При этом, казахстанская команда наверняка попытается громко хлопнуть дверью.

Статистика для ставок

«Арсенал» выиграл все 7 матчей общего этапа Лиги чемпионов

«Кайрат» проиграл 4 последних встречи общего этапа ЛЧ, пропустив 10 голов

В последнем туре АПЛ «Арсенал» проиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 16.00, а победа «Кайрата» — в 29.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.17 и 4.15 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что матч получится результативным. У «Арсенала» будет мотивация реабилитировать за поражение в прошлом поединке.

2.15 Тотал 4.5 больше. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Арсенал» — «Кайрат» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Тотал 4.5 больше за 2.15.

Прогноз: «Арсенал» начнет встречу активно, забив парочку голов уже в 1-м тайме.

1.80 Индивидуальный тотал «Арсенала» 1.5 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Арсенал» — «Кайрат» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Арсенала» 1.5 больше в 1-м тайме за 1.80.