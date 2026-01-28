В среду, 28 января, лондонский «Арсенал» примет алматинский «Кайрат» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

13' Подача со штрафного «Кайрата» к воротам «Арсенала», но до угроз воротам хозяев дело не дошло.

11' Тапалов протащив мяч по правому флангу атаки «Кайрата» подал в штрафную «Арсенала», но первым на мяче оказался защитник хозяев.

10' Серия подач в штрафную «Кайрата», отбиваются гости.

08' Позиционная атака «Арсенала» закончилась в руках вратаря «Кайрата» Анарбекова.

07' Гоол! 1:1. Жоржинью с правой ноги послал мяч в правый от себя угол ворот «Арсенала», вратарь Аррисабалага прыгнул в противоположный.

06' Желтая карточка показана Риккардо Калафьори.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 81 Владение мячом 19 1 Угловые удары 0 1 Фолы 2

06' После просмотра ВАР, определено: пенальти в ворота «Арсенала».

04' ВАР смотрится на предмет пенальти в ворота «Арсенала». Калафьори зацепил за футболку нападающего «Кайрата» Жоржинью в штрафной хозяев.

02' Гооол! 1:0. Виктор Дьёкереш ударом с линии штрафной «Кайрата» мощно пробил в нижний угол ворот, вратарь гостей Анарбеков мяча коснулся, но отразить не сумел. Прошла быстрая атака из глубины у «Арсенала».

02' С мячом футболисты «Арсенала», пока хозяева контролируют его на своей половине поля.

01' Длинный заброс Эзе на Кая Хаверца получился слишком сильным, мяч за лицевую «Кайрата» выкатился.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Кайрата».

До матча

22:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, вмещающем 60 383 зрителя.

22:40 Главным судьей матча будет Урс Шнидер из Швейцарии.

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Аррисабалага, Уайт, Москера, Калафьори, Льюис-Скелли, Нёргор, Эзе, Хаверц, Мадуэке, Мартинелли, Дьёкереш.

«Кайрат»: Анарбеков, Мата, Сорокин, Мартынович, Широбоков, Тапалов, Садыбеков, Глейзер, Жоржинью, Мрынский, Эдмилсон.

«Арсенал»

«Канониры» провели феноменальный общий этап Лиги чемпионов. «Арсенал» занимает 1-е место в таблице с 21-м очком в активе после 7-и туров. Лондонская команда уже может готовиться к 1/8 финала Лиги чемпионов, ведь их с 1-го места может сместить только «Бавария», которая отстает от «канониров» на 3 балла. В прошлом поединке АПЛ «Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 87-й минуте. До этого команда обыграла «Интер» (3:1) в Лиге чемпионов. У «Арсенала» продолжается победная серия в общем этапе ЛЧ, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот отрезок «канониры» сумели забить 20 голов при 2-х пропущенных.

«Арсенал» проводит великолепный сезон, но вся борьба во всех турнирах еще впереди. К тому же, «канониры» начали пробуксовывать в АПЛ, у команды не получилось победить в последних 3-х встречах (1 поражение и 2 ничьих). Стоит отметить, что у «Арсенала» нет яркого форварда, который феерил бы в Лиге чемпионов. Форвард команды Габриэл Мартинелли забил 5 голов и сделал голевую передачу за 6 встречи в рамках турнира. Не помогут команде в отчетной встрече: Довман (травма), Мерино и Райс (перебор желтых карточек).

«Кайрат»

Казахстанская команда полностью провалила общий этап Лиги чемпионов. После 7-и туров «Кайрат» занимает последнее 36-е место в таблице с 1-м очком в активе. Команда уже потеряла математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Кайрат» отстает от 24-й строчки на 7 пунктов перед последним туром. В прошлом поединке Лиги чемпинов команда крупно уступила «Брюгге» со счетом 1:4. Матчем ранее «Кайрат» также проиграл «Олимпиакосу» (0:1). У команды продолжается серия поражений в общем этапе Лиги чемпионов, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Кайрат» пропустил 10 голов при 4-х забитых.

«Кайрат» все-таки не смог навязать борьбу в общем этапе ЛЧ, команда просто доиграет последний матч и сосредоточиться на чемпионате Казахстана. «Кайрату» будет очень тяжело навязать борьбу «Арсеналу» в предстоящем матче, ведь уровень мастерства сильно отличается. При этом, казахстанская команда наверняка попытается громко хлопнуть дверью. Не помогут команде в отчетной встрече: Аскаров, Оксанен, Сатпаев, Ткаченко, Труфанов, Тиякбаев и Зебаллос (у всех — травмы).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.15