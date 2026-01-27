28 января в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аякс» и «Олимпиакос». Начало игры — в 23:00 мск.
«Аякс»
Турнирное положение: Амстердамцы выступают в этом сезоне плохо. Команда находится на 32 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
«Аякс» набрал всего шесть очков за семь туров при двух победах и пяти поражениях. Общая разница мячей — 7:19.
Последние матчи: в последнем поединке клуб добыл вторую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв испанский «Вильярреал» со счетом 2:1.
Ранее клуб уверенно обыграл «Карабах» со счетом 4:2 и проиграл пять матчей к ряду: «Бенфика» (0:2), «Галатасарай» (0:3), «Челси» (1:5), «Марсель» (0:3) и «Интер» (0:2).
Не сыграют: в списке травмированных Стевен Бергёйс.
Состояние команды: «Аякс» еще не потерял шансы на выход в стыковые матчи Лиги чемпионов. Клуб отделяют два балла, однако вероятность того, что другие команды сыграют так, как нужно амстердамцам, очень мала. Хотя желание добыть третью победу к ряду у «Аякса» точно есть.
«Олимпиакос»
Турнирное положение: Греческий клуб находится на 24 строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Олимпиакос» набрал восемь баллов при двух победах, двух матчах вничью и двух поражениях. Разница мячей после семи туров 8:13.
Последние матчи: в последнем поединке греческий клуб обыграл немецкий «Байер» со счетом 2:0. Голами отметились Мехди Тареми и Коштинья. Две голевые передачи на свой счет записал защитник Родиней.
Ранее клуб минимально обыграл «Кайрат» (1:0) и в близком матче проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 3:4. До этого греки поделили очки с «ПСВ» (1:1), крупно уступили «Барселоне» со счетом 1:6, проиграли «Арсеналу» (0:2) и сыграли вничью с «Пафосом» (0:0).
Не сыграют: в списке травмированных Теофанис Бакулас и Константинос Ангелакис.
Состояние команды: «Олимпиакос» пока может претендовать себе выступление в стыковых матчах Лиги чемпионов. Однако у клуба очень шаткое положение.
Несмотря на это, шансы продолжить борьбу точно есть, учитывая кризис оппонента. В последних четырех матчах Лиги чемпионов греческий клуб забивает в среднем по два мяча. Смогут ли амстердамцы выстоять?
Статистика для ставок
- «Олимпиакос» в среднем забивает один мяч по турниру
- «Аякс» пропускает 2,5 мяча в среднем в этом сезоне Лиги чемпионов
- Обе команды выиграли два своих последних матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.65 и 2.14.
Прогноз: Сыграем на тотале в матче. Считаем, что команда по силе пробить тотал больше 3 мячей в поединке. Это основная ставка.
Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.05.
Прогноз: Ожидаем победу греков в этом матче. «Олимпиакос» более мотивирован перед этой встречей и готов побороться за последний шанс отправиться в стыковые матчи турнира.
Ставка: Победа «Олимпиакоса» в матче за 2.42.