прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.05

28 января в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аякс» и «Олимпиакос». Начало игры — в 23:00 мск.

«Аякс»

Турнирное положение: Амстердамцы выступают в этом сезоне плохо. Команда находится на 32 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

«Аякс» набрал всего шесть очков за семь туров при двух победах и пяти поражениях. Общая разница мячей — 7:19.

Последние матчи: в последнем поединке клуб добыл вторую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв испанский «Вильярреал» со счетом 2:1.

Ранее клуб уверенно обыграл «Карабах» со счетом 4:2 и проиграл пять матчей к ряду: «Бенфика» (0:2), «Галатасарай» (0:3), «Челси» (1:5), «Марсель» (0:3) и «Интер» (0:2).

Не сыграют: в списке травмированных Стевен Бергёйс.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Аякс» еще не потерял шансы на выход в стыковые матчи Лиги чемпионов. Клуб отделяют два балла, однако вероятность того, что другие команды сыграют так, как нужно амстердамцам, очень мала. Хотя желание добыть третью победу к ряду у «Аякса» точно есть.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: Греческий клуб находится на 24 строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Олимпиакос» набрал восемь баллов при двух победах, двух матчах вничью и двух поражениях. Разница мячей после семи туров 8:13.

Последние матчи: в последнем поединке греческий клуб обыграл немецкий «Байер» со счетом 2:0. Голами отметились Мехди Тареми и Коштинья. Две голевые передачи на свой счет записал защитник Родиней.

Ранее клуб минимально обыграл «Кайрат» (1:0) и в близком матче проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 3:4. До этого греки поделили очки с «ПСВ» (1:1), крупно уступили «Барселоне» со счетом 1:6, проиграли «Арсеналу» (0:2) и сыграли вничью с «Пафосом» (0:0).

Не сыграют: в списке травмированных Теофанис Бакулас и Константинос Ангелакис.

Состояние команды: «Олимпиакос» пока может претендовать себе выступление в стыковых матчах Лиги чемпионов. Однако у клуба очень шаткое положение.

Несмотря на это, шансы продолжить борьбу точно есть, учитывая кризис оппонента. В последних четырех матчах Лиги чемпионов греческий клуб забивает в среднем по два мяча. Смогут ли амстердамцы выстоять?

Статистика для ставок

«Олимпиакос» в среднем забивает один мяч по турниру

«Аякс» пропускает 2,5 мяча в среднем в этом сезоне Лиги чемпионов

Обе команды выиграли два своих последних матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.65 и 2.14.

Прогноз: Сыграем на тотале в матче. Считаем, что команда по силе пробить тотал больше 3 мячей в поединке. Это основная ставка.



2.05 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Аякс» — «Олимпиакос» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.05.

Прогноз: Ожидаем победу греков в этом матче. «Олимпиакос» более мотивирован перед этой встречей и готов побороться за последний шанс отправиться в стыковые матчи турнира.

2.42 Победа «Олимпиакоса» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Аякс» — «Олимпиакос» принесёт чистый выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Победа «Олимпиакоса» в матче за 2.42.