Вернётся ли «Фиорентина» в зону вылета?

прогноз на матч Серии А, ставка за 1.90

24 января в игре 22-го тура Серии А сыграют «Фиорентина» и «Кальяри». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» после 21-го тура текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 17 очков и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 17-ю строчку, лишь по дополнительным показателям опережая зону понижения в классе, а также с отставанием в пять баллов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 21-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Болоньей» (2:1).

Перед этим в 20-м туре национального первенства коллектив уже набрал один балл, когда на этот раз в домашних стенах с результатом 1:1 сыграл вничью с «Миланом».

Не сыграют: травмированы — Джеко, Кин, Ричардсон и Лемпти, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Фиорентина» ни разу не выиграла при двух ничьих и двух победах.

Такие выступления сулят хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Роландо Мандрагора — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» после 21-го тура текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 22 очка и по сути борется за выживание в элите.

Команда занимает 15-ю строчку с отрывом пять пунктов как от зоны понижения в классе (18-20-е места), так и от ее нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал сенсационную победу над «Ювентусом» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре итальянского первенства коллектив уже остался без очков, когда на этот раз в чужих стенах потерпел разгром от «Дженоа» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Белотти, Дейола, Феличи и Фолоруншо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Кальяри» выиграл лишь дважды при двух поражениях и двух ничьих.

Это говорит о невысоких шансах гостей на три очка, особенно если учесть примерно тот же класс их соперник, а также фактор чужого поля.

Себастьян Эспозито и Дженнаро Борелли — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Фиорентины» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Кальяри» забивала только одна команда

в пяти из семи последних матчей «Кальяри» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.85, выигрыш «Кальяри» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом в четырех из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.90 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Фиорентина» — «Кальяри» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних выездных матчей гостей.

2.40 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Фиорентина» — «Кальяри» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40