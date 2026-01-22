23 января в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск.
«Осер»
Турнирное положение: осерский коллектив в текущем сезоне Лиги 1 борется за сохранение прописки в элитном дивизионе.
В настоящий момент в активе команды из одноименного города 12 зачетных баллов и 17-я строчка в турнирной таблице. Осерцы уже провели 18 матчей и за это время смогли забить всего 14 мячей, а пропустили целых 28.
Последние матчи: в прошлых турах «бургундцы» проиграли «Лансу» (0:1), «Бресту» (0:2) и «Лиллю» (3:4).
Также команда из одноименного города успела вылететь из Кубка Франции, уступив «Монако» (1:2).
Лишь до этого команда из Осера смогла победить «Метц» (3:1) и сыграла вничью с «Парижем» (1:1).
Не сыграют: травмированы Франсиско Сьерральта и Натан Буайи-Киала.
Состояние команды: подопечные Кристофа Пелиссье в прошлом сезоне стали 11-ми, а сейчас же борются за выживание. «Осер» на два очка отстает от зоны стыковых матчей и на шесть очков от спасительной зоны.
«Осеру» точно будет непросто, но главной задачей является обезопасить себя от опасной зоны. Результаты последних матчей не внушают оптимизма.
«ПСЖ»
Турнирное положение: парижане являются главными и единственными фаворитами Лиги 1, но пока что борьба им навязывается.
Сейчас «красно-синие» располагаются на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 42 зачетных балла.
Команда из Парижа прогнозировано имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в чемпионате — 40:15.
Последние матчи: среди недели парижский коллектив неожиданно проиграл «Спортингу» (1:2) в Лиге чемпионов.
В последних играх чемпионата страны столичная команда переиграла «Лилль» (3:0), «Париж» (2:1) и «Метц» (3:2).
Также «ПСЖ» выиграл по пенальти у «Марселя» в Суперкубке Франции и сенсационно вылетел с Кубка Франции, проиграв «Парижу» (0:1).
Не сыграют: в лазарете Ли Кан Ин, Жоау Невеш и Матвей Сафонов.
Состояние команды: подопечные Луиса Энрике пока что отстают на один балл от «Ланса», но еще играть целый круг и «ПСЖ» должен без проблем забирать чемпионский титул. Конкурентов у команд просто нет.
А вот повторить свой успех в Лиге чемпионов будет крайне сложно. В этом сезоне есть команды, которые будут посильнее «ПСЖ».
Статистика для ставок
- «Осер» проиграл 4 последних матча
- «ПСЖ» выиграл только 1 из последних 4 матчей
- В последнем очном матче «ПСЖ» победил «Осер» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.50, а победа «Осера» — в 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.52 и 2.45.
Прогноз: «ПСЖ» в последнее время почти всегда пропускает, поэтому обе команды должны забить.
Ставка: обе забьют за 1.95.
Прогноз: «ПСЖ» нельзя отступать, нужно побеждать и он это сделает.
Ставка: победа «ПСЖ» с форой-2 за 2.40.