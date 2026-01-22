Без проблем для парижан в Осере?

прогноз на матч французской Лиги 1, ставка за 1.95

23 января в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск.

«Осер»

Турнирное положение: осерский коллектив в текущем сезоне Лиги 1 борется за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В настоящий момент в активе команды из одноименного города 12 зачетных баллов и 17-я строчка в турнирной таблице. Осерцы уже провели 18 матчей и за это время смогли забить всего 14 мячей, а пропустили целых 28.

Последние матчи: в прошлых турах «бургундцы» проиграли «Лансу» (0:1), «Бресту» (0:2) и «Лиллю» (3:4).

Также команда из одноименного города успела вылететь из Кубка Франции, уступив «Монако» (1:2).

Лишь до этого команда из Осера смогла победить «Метц» (3:1) и сыграла вничью с «Парижем» (1:1).

Не сыграют: травмированы Франсиско Сьерральта и Натан Буайи-Киала.

Состояние команды: подопечные Кристофа Пелиссье в прошлом сезоне стали 11-ми, а сейчас же борются за выживание. «Осер» на два очка отстает от зоны стыковых матчей и на шесть очков от спасительной зоны.

«Осеру» точно будет непросто, но главной задачей является обезопасить себя от опасной зоны. Результаты последних матчей не внушают оптимизма.

«ПСЖ»

Турнирное положение: парижане являются главными и единственными фаворитами Лиги 1, но пока что борьба им навязывается.

Сейчас «красно-синие» располагаются на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 42 зачетных балла.

Команда из Парижа прогнозировано имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в чемпионате — 40:15.

Последние матчи: среди недели парижский коллектив неожиданно проиграл «Спортингу» (1:2) в Лиге чемпионов.

В последних играх чемпионата страны столичная команда переиграла «Лилль» (3:0), «Париж» (2:1) и «Метц» (3:2).

Также «ПСЖ» выиграл по пенальти у «Марселя» в Суперкубке Франции и сенсационно вылетел с Кубка Франции, проиграв «Парижу» (0:1).

Не сыграют: в лазарете Ли Кан Ин, Жоау Невеш и Матвей Сафонов.

Состояние команды: подопечные Луиса Энрике пока что отстают на один балл от «Ланса», но еще играть целый круг и «ПСЖ» должен без проблем забирать чемпионский титул. Конкурентов у команд просто нет.

А вот повторить свой успех в Лиге чемпионов будет крайне сложно. В этом сезоне есть команды, которые будут посильнее «ПСЖ».

Статистика для ставок

«Осер» проиграл 4 последних матча

«ПСЖ» выиграл только 1 из последних 4 матчей

В последнем очном матче «ПСЖ» победил «Осер» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.50, а победа «Осера» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.52 и 2.45.

Прогноз: «ПСЖ» в последнее время почти всегда пропускает, поэтому обе команды должны забить.

Ставка: обе забьют за 1.95.

Прогноз: «ПСЖ» нельзя отступать, нужно побеждать и он это сделает.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой-2 за 2.40.