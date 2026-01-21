Для «ПСЖ» этот вечер в Лиссабоне должен был стать формальностью и одновременно красивой датой. Трёхсотый матч клуба в еврокубках, шанс почти однозначно закрыть вопрос выхода в 1/8, комфортный сценарий по игре. В итоге он превратился в болезненный урок — владение, давление и статистика не спасают, если в решающие моменты команда остаётся без холодной головы.

Результат матча Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ Париж 1:0 Луис Суарес 74' 1:1 Хвича Кварацхелия 79' 2:1 Луис Суарес 90' Спортинг: Руи Силва, Иван Фреснеда, Гонсалу Инасиу, Матеус Рейс, Рикарду Мангаш ( Георгиос Ваяннидис 63' ), Хидемаса Морита, Жоау Симоэш ( Дэниел Браганса 87' ), Джени Катамо, Максимилиано Араухо, Франсиску Тринкан ( Георгий Кочорашвили 90' ), Луис Суарес ПСЖ: Люка Шевалье, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Фабиан Руис ( Илья Забарный 80' ), Витор Феррейра, Сенни Меюлю ( Хвича Кварацхелия 66' ), Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола ( Гонсалу Рамуш 71' ) Жёлтые карточки: Рикарду Мангаш 59', Луис Суарес 90+4', Руи Силва 90+6' — Хвича Кварацхелия 90+5'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 3 Удары мимо 11 25 Владение мячом 75 2 Угловые удары 10 1 Офсайды 4 10 Фолы 11

Париж начал амбициозно, стараясь задушить соперника привычно высоким темпом. Мяч почти не уходил из ног гостей, структура атаки была знакомой всей футбольной Европе. Длинные позиционные розыгрыши, постоянный перегруз флангов, попытки растянуть компактную оборону «Спортинга». По ходу встречи владение выросло почти до 75 процентов — рекордный показатель «ПСЖ» на выезде в Лиге чемпионов за всё время статистики Opta.

«Спортинг» – «ПСЖ» globallookpress.com

Но этот контроль всё чаще выглядел механическим. Париж доходил до штрафной, но там темп будто обрывался. Удары были (их набралось 28!), однако по-настоящему опасных ситуаций возникало меньше, чем подсказывали цифры. «Спортинг» позволял бить из неудобных позиций, блокировал удары, играл вторым номером и терпел, не теряя концентрации.

Дополнительным раздражителем стали три отменённых гола. Сначала судьи отменили мяч Уоррена Заира-Эмери после фола в начале атаки, затем не засчитали попытку Нуну Мендеша из-за нарушения Дембеле на вратаре, а после перерыва тот же Дембеле оказался в офсайде. Формально все решения укладывались в правила, но по ощущениям они постепенно выводили «ПСЖ» из равновесия, заставляя команду спешить там, где требовалось спокойствие.

«Спортинг» – «ПСЖ» globallookpress.com

Два момента — два удара, и всё переворачивается

Самое жёсткое в этой истории — контраст между количеством моментов и результатом. «Спортинг» почти не создавал, но оба его гола стали следствием ошибок и вторых мячей. Первый удар пришёл с углового, который Париж буквально подарил сам себе. Люка Шевалье неуверенно сыграл в простом эпизоде, мяч вернулся в штрафную, и Луис Суарес оказался самым расторопным.

Луис Суарес globallookpress.com

Ответ парижан получился максимально ожидаемым. Хвича Кварацхелия, только появившись на поле, напомнил, зачем его вообще выпускают в такие моменты. Приём мяча на левом фланге, уход от опеки и мощный удар с подкруткой в дальний верхний угол. В тот момент казалось, что матч наконец-то вернулся под контроль «ПСЖ», а «Спортинг» рухнет под давлением.

Игроки «ПСЖ» празднуют гол globallookpress.com

Но концовка перечеркнула всё. На последней минуте Тринкау мощно пробил издали по центру ворот, Шевалье отбил прямо перед собой, а Луис Суарес как будто весь матч ждал именно этого и оказался первым на добивании. Два филигранных касания — два гола. Символично, что человек с точно таким же именем уже оформлял дубль в ворота «ПСЖ» больше десяти лет назад, правда в четвертьфинале.

Второй гол Луиса Суареса globallookpress.com

Почему это поражение тревожнее, чем кажется

Формально ничего катастрофического не произошло. «ПСЖ» остаётся в группе лидеров, держится в топ-8 и всё ещё контролирует свою судьбу. Но по содержанию это поражение неприятно именно тем, что оно слишком знакомо. Париж снова доминировал, упёрся в проблему реализации и допустил грубую ошибку у своих ворот в момент, когда матч нужно было просто закрывать.

А вот для «Спортинга» это вечер, который войдёт в клубную историю. Четвёртая подряд домашняя победа в Лиге чемпионов, скачок на шестое место и равенство по очкам с «ПСЖ». Юбилейный матч получился не праздничным, а очень показательным. «ПСЖ» сделал почти всё правильно, кроме самого важного. И в Лиссабоне этого оказалось достаточно, чтобы проиграть.