В субботу, 23 января, «Осер» примет «ПСЖ» в рамках 19-го тура французской Лиги 1. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

26' «ПСЖ» развивает свою очередную позиционную атаку.

23' Удар из пределов штрафной «ПСЖ» нанес Кевин Дануа, мяч выше ворот полетел.

23' Прострел Синайоко в штрафную «ПСЖ», совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча Намасо.

22' Переадресовывают мяч игрок «ПСЖ» друг другу на половине поля «Осера» в поисках брешь в обороне хозяев.

20' Удаётся «Осеру» сбивать темп игры.

18' Организованно футболисты «Осера» действуют в защите, не удается продвинуться к воротам хозяев у игроков из Парижа.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 20 Владение мячом 80 0 Угловые удары 2 0 Фолы 1

16' Позиционная атака «ПСЖ».

14' Быстрая атака «Осера», но защитник гостей Илья Забарный оттёр от мяча нападающего Синайоко.

13' Чистый подкат Забарного прервал прорыв полузащитника «Осера» Гидеона Менсы.

11' Удаётся «Осеру» взять мяч под контроль и игру таким образом от своих ворот отодвинуть.

09' Кварацхелия ворвался в штрафную «Осера» и нанес удар, в прыжке переправил мяч на угловой «ПСЖ» защитник Дьоманде.

08' Позиционная атака «ПСЖ», планомерно гости подбираются с мячом у штрафной «Осера».

07' Инициатива у «ПСЖ».

06' Подача Кварацхелии с углового «ПСЖ», головой выбил мяч подальше от своих ворот нападающий хозяев Дэнни Намасо.

06' Прострел Маюлу с левого фланга атаки «ПСЖ» на угловой прервал один из защитников «Осера».

05' Позиционная атака «ПСЖ», пока мяч в середине поля разыгрывается.

03' Прострел Кварацхелии вдоль ворот «Осера», прервал пас вратарь хозяев Леон.

02' Баркола бил с острого угла из пределов штрафной «Осера», но вратарь Леон парировал мяч.

02' Брэдли Баркола убежал с центра поля на рандеву с вратарем «Осера», спас хозяев Донован Леон в падении отразив мяч.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Осера».

До матча

21:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Аббе Дешам» в Осере, вмещающем 23 467 зрителей.

21:40 Главным судьей матча будет Матьё Вернис.

Стартовые составы команд

«Осер»: Леон, Си, Дьоманде, Акпа, Сеная, Эль-Аззузи, Дануа, Менса, Ахамада, Синайоко, Намасо.

«ПСЖ»: Шевалье, Забарный, Эрнандес, Бералдо, Заир-Эмери, Витинья, Маюлу, Кварацхелия, Баркола, Рамуш, Мбайе.

«Осер»

Осерский коллектив в текущем сезоне Лиги 1 борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. В настоящий момент в активе команды из одноименного города 12 зачетных баллов и 17-я строчка в турнирной таблице. Осерцы уже провели 18 матчей и за это время смогли забить всего 14 мячей, а пропустили целых 28. В прошлых турах «бургундцы» проиграли «Лансу» (0:1), «Бресту» (0:2) и «Лиллю» (3:4). Также команда из одноименного города успела вылететь из Кубка Франции, уступив «Монако» (1:2). Лишь до этого команда из Осера смогла победить «Метц» (3:1) и сыграла вничью с «Парижем» (1:1).

Подопечные Кристофа Пелиссье в прошлом сезоне стали 11-ми, а сейчас же борются за выживание. «Осер» на два очка отстает от зоны стыковых матчей и на шесть очков от спасительной зоны. «Осеру» точно будет непросто, но главной задачей является обезопасить себя от опасной зоны. Результаты последних матчей не внушают оптимизма. Травмированы Франсиско Сьерральта и Натан Буайи-Киала.

«ПСЖ»

Парижане являются главными и единственными фаворитами Лиги 1, но пока что борьба им навязывается. Сейчас «красно-синие» располагаются на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 42 зачетных балла. Команда из Парижа прогнозировано имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в чемпионате — 40:15. Среди недели парижский коллектив неожиданно проиграл «Спортингу» (1:2) в Лиге чемпионов. В последних играх чемпионата страны столичная команда переиграла «Лилль» (3:0), «Париж» (2:1) и «Метц» (3:2). Также «ПСЖ» выиграл по пенальти у «Марселя» в Суперкубке Франции и сенсационно вылетел с Кубка Франции, проиграв «Парижу» (0:1).

Подопечные Луиса Энрике пока что отстают на один балл от «Ланса», но еще играть целый круг и «ПСЖ» должен без проблем забирать чемпионский титул. Конкурентов у команд просто нет. А вот повторить свой успех в Лиге чемпионов будет крайне сложно. В этом сезоне есть команды, которые будут посильнее «ПСЖ». В лазарете Ли Кан Ин, Жоау Невеш и Матвей Сафонов.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 1 матч. В рамках Лиги 1, 27 сентября в Париже победил «ПСЖ» со счетом 2:0.

За всю историю команды сыграли между собой 78 матчей. В 34 играх победил «ПСЖ», в 21 «Осер», оставшиеся 23 матча завершились вничью.

