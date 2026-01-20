21 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Марсель» и «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск.
«Марсель»
Турнирное положение: команда из одноименного города претендует на то, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и должна это делать.
У «провансальцев» в активе сейчас 9 очков. Марсельцы располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице.
В шести матчах «южане» смогли забить 11 мячей, а пропустили всего 8.
Последние матчи: в прошлой игре чемпионата Франции коллектив из Марселя на выезде разобрался с «Анже» со счетом 5:2.
До этого же «бело-голубые» прошли «Байе» (9:0) в Кубке Франции, но проиграли по пенальти «ПСЖ» в Суперкубке Франции.
До этого же марсельская команда уступила «Нанту» (0:2), но выиграла у «Монако» (1:0).
Не сыграют: травмированы Рубен Бланко, Бенжамен Павар и Тео Вермо.
Состояние команды: подопечные Роберто Де Дзерби пока что явно идут на то, чтобы пробиться в 1/16 финала Лиги чемпионов. От топ-8 «Марсель» отстает на 3 балла, а 25-е место опережает на те же 3 очка.
Во французской Лиге 1 «Марсель» сейчас идет третьим, уступая только «Лансу» и «ПСЖ». По составу и по игре команда и должна быть в тройке сильнейших.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: команда из одноименного города тоже борется за то, чтобы пробиться сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Пока что у «красных» это не получается сделать и они располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице. В активе мерсисайдцев 12 очков.
У ливерпульцев положительная разница забитых и пропущенных мячей на данный момент — 11:8.
Последние матчи: коллектив из Ливерпуля в прошлых играх АПЛ сыграл вничью с «Бернли» (1:1), «Арсеналом» (0:0), «Фулхэмом» (2:2) и «Лидсом» (0:0).
Также ливерпульский коллектив смог разгромить «Барнсли» (4:1) в рамках английского Кубка.
Не сыграют: травмированы Джованни Леони, Стефан Байчетич, Конор Брэдли, Александр Исак и Рис Уильями.
Состояние команды: подопечным Арне Слота необходимо просто победить «Марсель» и «Карабах» в оставшихся матчах и тогда они сразу пробьются в 1/8 финала евротурнира. «Ливерпулю» это сделать вполне по силам.
В чемпионате Англии «Ливерпуль» пока что идет 4-м и уже на 14 баллов отстает от лидирующего «Арсенала». Защитить чемпионский титул команде будет крайне сложно.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 12 матчей
- «Марсель» проиграл 1 из последних 7 матчей
- «Ливерпуль» не пропустил в 2 из последних 7 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.85, а победа «Марселя» — в 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.63 и 2.25.
Прогноз: команды в этом сезоне много забивают и играют результативно, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больше 3 за 2.00.
Прогноз: все же «Ливерпуль» сильнее, является фаворитом и должен брать три очка.
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.95.