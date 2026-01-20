Много голов и победа «Ливерпуля»?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.00

21 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Марсель» и «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск.

«Марсель»

Турнирное положение: команда из одноименного города претендует на то, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и должна это делать.

У «провансальцев» в активе сейчас 9 очков. Марсельцы располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице.

В шести матчах «южане» смогли забить 11 мячей, а пропустили всего 8.

Последние матчи: в прошлой игре чемпионата Франции коллектив из Марселя на выезде разобрался с «Анже» со счетом 5:2.

До этого же «бело-голубые» прошли «Байе» (9:0) в Кубке Франции, но проиграли по пенальти «ПСЖ» в Суперкубке Франции.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

До этого же марсельская команда уступила «Нанту» (0:2), но выиграла у «Монако» (1:0).

Не сыграют: травмированы Рубен Бланко, Бенжамен Павар и Тео Вермо.

Состояние команды: подопечные Роберто Де Дзерби пока что явно идут на то, чтобы пробиться в 1/16 финала Лиги чемпионов. От топ-8 «Марсель» отстает на 3 балла, а 25-е место опережает на те же 3 очка.

Во французской Лиге 1 «Марсель» сейчас идет третьим, уступая только «Лансу» и «ПСЖ». По составу и по игре команда и должна быть в тройке сильнейших.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: команда из одноименного города тоже борется за то, чтобы пробиться сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Пока что у «красных» это не получается сделать и они располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице. В активе мерсисайдцев 12 очков.

У ливерпульцев положительная разница забитых и пропущенных мячей на данный момент — 11:8.

Последние матчи: коллектив из Ливерпуля в прошлых играх АПЛ сыграл вничью с «Бернли» (1:1), «Арсеналом» (0:0), «Фулхэмом» (2:2) и «Лидсом» (0:0).

Также ливерпульский коллектив смог разгромить «Барнсли» (4:1) в рамках английского Кубка.

Не сыграют: травмированы Джованни Леони, Стефан Байчетич, Конор Брэдли, Александр Исак и Рис Уильями.

Состояние команды: подопечным Арне Слота необходимо просто победить «Марсель» и «Карабах» в оставшихся матчах и тогда они сразу пробьются в 1/8 финала евротурнира. «Ливерпулю» это сделать вполне по силам.

В чемпионате Англии «Ливерпуль» пока что идет 4-м и уже на 14 баллов отстает от лидирующего «Арсенала». Защитить чемпионский титул команде будет крайне сложно.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 12 матчей

«Марсель» проиграл 1 из последних 7 матчей

«Ливерпуль» не пропустил в 2 из последних 7 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.85, а победа «Марселя» — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.63 и 2.25.

Прогноз: команды в этом сезоне много забивают и играют результативно, поэтому ждем много голов.

2.00 тотал больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Марсель» — «Ливерпуль» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 3 за 2.00.

Прогноз: все же «Ливерпуль» сильнее, является фаворитом и должен брать три очка.

1.95 победа Ливерпуля Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Марсель» — «Ливерпуль» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.95.