Матч на «Велодроме» становится одним из ключевых событий седьмого тура групповой стадии Лиги чемпионов, «Марсель» и «Ливерпуль» ведут прямую борьбу за выход в 1/8 финала. Команды разделяют всего три очка, а плотность таблицы делает каждую деталь критически важной — особенно на фоне нестабильной формы гостей и атакующего размаха хозяев. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь«

22:25 Судейская бригада матча: главный арбитр — Славко Винчич, ассистенты — Томаж Кланчник, Андраж Ковачич, VAR — Кристиан Дингерт, ассистент VAR — Иван Бебек, четвёртый арбитр — Давид Шмайц.

22:00 Стартовые составы команд:

«Марсель»: Рульи, Мурильо, Павар, Балерди, Медина, Веа, Хёйберг, Кондогбия, Траоре, Гуири, Гринвуд.

«Ливерпуль»: Алиссон, Керкез, ван Дейк, Гомес, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Вирц, Экитике, Салах.

«Марсель»

Команда Роберто Де Дзерби подходит к встрече на фоне подъёма в Европе, впервые с сезона-2010/11 «Олимпик» может оформить три победы подряд в турнире. Сейчас «Марсель» идёт двенадцатым и отстаёт от топ-8 всего на три очка.

Главное оружие хозяев — атака. «Марсель» является самой результативной командой Лиги 1, забив 41 мяч, что на один больше, чем у «ПСЖ». В последнем туре чемпионата Франции команда разнесла «Анже» 5:2, забив четыре раза до сороковой минуты. В Лиге чемпионов стиль не меняется, шесть матчей — ни одного «сухого», постоянная игра на высоких скоростях и ставка на вертикаль.

Ключевая фигура — Пьер-Эмерик Обамеянг. У габонца уже семь результативных действий в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, три гола и четыре передачи. В сумме за «Марсель» в еврокубках он забил 13 мячей, уступая в истории клуба только Жан-Пьеру Папену. При этом оборона остаётся уязвимой, всего три «сухих» матча за последние двадцать две домашние встречи в Европе.

«Ливерпуль»

С точки зрения таблицы «Ливерпуль» находится в шаге от цели. После шести туров у команды Арне Слота 12 очков — столько же у «Интера», но мерсисайдцы идут одиннадцатыми из-за худшей разницы забитых мячей по сравнению с миланцами. Победа в Марселе может вернуть их в заветную восьмёрку и приблизить прямую путёвку в 1/8 финала.

Европейская форма резко контрастирует с внутренними проблемами. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» обыгрывал «Реал», «Атлетико» и «Интер», при этом в АПЛ команда не выигрывает четыре тура подряд, сыграв вничью шесть из последних девяти матчей. В том числе 1:1 с «Бернли», что сделало «Ливерпуль» первым действующим чемпионом Англии, не выигравшим ни одного домашнего матча против новичков лиги за сезон.

В атаке многое завязано на Флориане Вирце и Доминике Собослаи. Вирц создал 17 моментов в текущей Лиге чемпионов — больше только у Килиана Мбаппе, а шесть из его девяти результативных действий за клуб пришлись на период после 20 декабря. Возможное возвращение Мохамеда Салаха после Кубка Африки добавляет вариативности, египтянин в двух голах от отметки 50 мячей в Лиге чемпионов. Ещё важно, что «Ливерпуль» не играл вничью в ЛЧ уже 27 матчей подряд — серия, идущая вразрез с их текущим статусом «королей ничьих» в чемпионате Англии.

Очные встречи

Последние матчи между «Марселем» и «Ливерпулем» в Лиге чемпионов датированы сезоном-2008/09 и остались за англичанами — две победы с общим счётом 3:1. Однако статистика выездов на французскую землю настораживает гостей, «Ливерпуль» выиграл лишь один из шести последних гостевых матчей против французских клубов.