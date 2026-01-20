20 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Вильярреал» и «Аякс». Начало игры — в 23:00 мск.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» с одним баллом в активе занимает 35-ю позицию и на шесть очков отстает от зоны плей-офф (9-24-е места), а также на два пункта уступает нынешнему сопернику.

Команда после 19-ти поединков испанской Ла Лиги находится на третьем месте с отставанием в семь очков от второго «Реала», который провел на одну игру больше, тогда как четвертый «Атлетико» уступает ей по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 20-го тура национального чемпионата левантийцы на чужом поле потерпели поражение от «Бетиса» с результатом 0:2.

Ранее в предыдущем туре испанского первенства «Желтая Субмарина» уже набрала три очка, когда теперь в домашних стенах разгромила «Алавес» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Кабанес, Коста, Фернандес и Камбвала, дисквалифицирован — Гуйе.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вильярреал» проиграл четыре раза при двух победах.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Четыре гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

«Аякс»

Турнирное положение: «Аякс» с тремя очками в активе занимает 34-ю позицию и на четыре балла отстает от зоны плей-офф (9-24-е места) и на два очка опережает нынешнего соперника.

Команда по итогам 19-ти туров нидерландского первенства набрал 34 очка и находится на третьей позиции с отставанием в 18 баллов от лидера ПСВ и в два — от второго в таблице «Фейеноорда».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 19-го тура национального первенства клуб на своей арене сыграл вничью с «Гоу Эхед Иглз» (2:2).

Перед этим коллектив вылетел из Кубка Нидерландов, когда на стадии 1/8 финала теперь в чужих стенах сенсационно потерпел разгромное поражение от АЗ с результатом 0:6.

Не сыграют: травмированы — Бергейс и Вегхорст, недостаточная форма — Томиясу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аякс» проиграл лишь раз при семи победах и двух ничьих.

Это вроде бы говорит о хороших шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Оскар Глух — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Вильярреал» проиграл

в шести последних матчах «Аякса» забивали больше 3,5 голов

в девяти из 10-ти последних матчей «Аякс» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.50, победа «Аякса» — в 5.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.65.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в шести последних матчах «Аякса».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.10