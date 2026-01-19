дерзкая ставка за 6.33 на матч Лиги чемпионов

20 января в 7-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Монако». Начало игры — в 23:00 мск.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Мадридцы нынче выглядят не столь симпатично. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Реал» Мадрид набрал 12 очков в 6 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мадридцы переиграли «Леванте» (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Альбасете» (2:3). Да и поединок с «Барселоной» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Реал» Мадрид забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Антонио Рюдигер, Эдер Милитао — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Мадридцы нынче угодили в кризис. Команда до последней виктории уступила дважды кряду, к тому же Хаби Алонсо на тренерском мостике сменил Альваро Арбелоа.

Причем «Реал» Мадрид традиционно сложно противостоит «Монако». В двух очных поединках команда победила 1 раз при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Мадридцы мотивированы подтянуться к лидерам группы.

«Монако»

Турнирное положение: «Монегаски» в Лиге чемпионов выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Монако» в 6 матчах турнира набрал 9 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Монегаски» уступили «Лорьяну» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Орлеану» (3:1). А вот чуть ранее она была бита крепким «Лионом» (1:3).

При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Такуми Минамино — травмирован.

Состояние команды: «Монегаски» в последних поединках не блистали стабильностью результатов. Команда чередует успешные матчи с провальными.

При этом «Монако» явно способен прибавить во всех компонентах. А вот в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

«Монегаски» явно настроены дать бой «сливочным». Команда способна воспользоваться проблемами испанцев.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Монегаски» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Мадридцы до последней виктории уступили 2 раза подряд

«Монегаски» в среднем забивают гол за матч

«Реал» в Лиге чемпионов забивает в среднем 2 гола за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.33 и 3.10.

Прогноз: «Монако» явно способен прибавить, и наверняка найдет бреши в обороне «сливочных».

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, к тому же «Реал» нынче угодил в кризис.

6.33 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 6.33 на матч «Реал» Мадрид — «Монако» принесёт чистый выигрыш 5330₽, общая выплата — 6330₽

Ставка: Ничья за 6.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке монегаски переиграют мадридцев.

9.00 П2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 9.00 на матч «Реал» Мадрид — «Монако» принесёт чистый выигрыш 8000₽, общая выплата — 9000₽

Ставка: Победа «Монако» за 9.00