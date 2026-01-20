На «Сантьяго Бернабеу» — особый вечер. Первый матч Лиги чемпионов для «Реала» при Альваро Арбелоа и символичный матч Килиана Мбаппе против бывшего клуба. Турнирная ситуация у хозяев остаётся приемлемой, но без запаса, а вот «Монако» приезжает в Мадрид с прямой угрозой раннего вылета и высокой ценой каждой ошибки. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:30 Стартовые составы команд:

«Реал Мадрид»: Куртуа, Вальверде, Рауль Асенсио, Хёйсен, Камавинга, Гюлер, Чуамени, Беллингем, Мастантуоно, Мбаппе, Винисиус Жуниор.

«Монако»: Кён, Вандерсон, Керер, Дайер, Кайо Энрике, Тезе, Закария, Аклиуш, Фати, Головин, Балоган.

22:15 Судейская бригада матча: главный арбитр — Эспен Эскас (Норвегия), ассистенты — Ян Эрик Энган (Норвегия), Исаак Элиас Башевкин (Норвегия), четвёртый арбитр — Сигурд Крингстад (Норвегия), VAR — Пол ван Бёкель (Нидерланды), ассистент VAR — Брам ван Дрисше (Бельгия).

«Реал Мадрид»

После болезненного домашнего поражения 1:2 от «Манчестер Сити» и 0:1 на «Энфилде» «Реал» оказался в положении, когда каждое набранное очко имеет вес. При этом 12 очков из 18 держат мадридцев на седьмой строчке общего зачёта, пока что это зона прямого выхода в 1/8 финала, но любая ошибка может отправить команду в плей-офф.

Дебют Альваро Арбелоа в чемпионате Испании (в отличие от Кубка) получился уверенным, победа 2:0 над «Леванте», 26 ударов по воротам — третий показатель для тренерского дебюта «Реала» в Ла Лиге с сезона-2003/04. Это была уже третья подряд победа «сливочных» на «Бернабеу», и домашняя динамика остаётся главным аргументом в пользу хозяев.

Кадровая ситуация, впрочем, далека от идеальной. Каррерас дисквалифицирован, Милитао, Рюдигер, Менди и Александер-Арнольд вне игры, Родриго под вопросом. На этом фоне особое значение приобретает форма Мбаппе. Француз уже забил девять мячей в этой Лиге чемпионов — лучший показатель в его карьере за один сезон турнира.

«Монако»

Команда Себастьена Поконьоли выглядит скромнее в таблице, но по дистанции Лиги чемпионов уступает «Реалу» всего три очка. После поражения в первом туре от «Брюгге» монегаски не проигрывают уже пять матчей подряд, а победа 1:0 над «Галатасараем» позволила подняться на 19-е место — зону плей-офф.

Проблема в стабильности. В последних шести матчах во всех турнирах у «Монако» три победы и три поражения, включая свежие 1:3 дома от «Лорьяна». На фоне такого ритма выезд на «Бернабеу» выглядит проверкой на зрелость, особенно с учётом того, что впереди ещё встреча с «Ювентусом».

Ключевая фигура — Фоларин Балоган. Американец забивал в трёх последних матчах ЛЧ, и его возможное отсутствие из-за повреждения резко снижает атакующий потенциал гостей. Плюс к этому травмы Погба, Салису, Минамино, Градецкого, а также отсутствие Диатты с Камара после финала КАН.

Очные встречи

История противостояния короткая, но памятная. Единственные матчи в Лиге чемпионов датированы сезоном-2003/04, когда «Монако» выбил «Реал» в четвертьфинале по правилу выездного гола. С тех пор команды не пересекались, и для мадридцев этот вечер — возможность закрыть старую обиду.

