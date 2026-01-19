«Реал» сделает еще один шаг к 1/8 финала Лиги чемпионов

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.95

20 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» и «Монако». Начало игры — в 23:00 мск.

«Реал»

Турнирное положение: мадридская команда пока что входит в число команд, которые выходят сразу в 1/8 финала турнира.

В настоящий момент «сливочные» имеют в своем активе 12 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице ЛЧ.

За первые шесть сыгранных матчей мадридцы смогли забить 13 мячей, а пропустили всего 7.

Последние матчи: в прошлой игре чемпионата страны «королевский клуб» переиграл «Леванте» со счетом 2:0.

До этого же коллектив из Мадрида проиграл «Альбасете» (2:3) в Кубке Испании и «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка страны.

В последней игре Лиги чемпионов команда из столицы Испании уступила «Манчестер Сити» (1:2).

Не сыграют: травмированы Трент Александр-Арнольд, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао и Ферлан Менди, а дисквалифицирован Альваро Каррерас.

Состояние команды: совсем недавно «Реал» сменил главного тренера. После поражения в Суперкубке Испании на место Хаби Алонсо был назначен Альваро Арбелоа, который сразу же вылетел с командой из Кубка Испании.

Да, «Реал» сейчас в кризисе, но это «Реал» и он точно может выиграть у любой команды. Особенно в своем любимом турнире — Лиге чемпионов.

«Монако»

Турнирное положение: команда из одноименного города борется за то, чтобы попасть в плей-офф самого престижного европейского турнира.

Сейчас в активе «монегасков» девять очков и 19-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Разница забитых и пропущенных мячей у коллектива из Монако отрицательная — 7:8.

Последние матчи: в прошлых играх чемпионата Франции «красно-белые» уступили «Лорьяну» (1:3), «Лиону» (1:3), «Марселю» (0:1) и «Бресту» (0:1).

А вот в Кубке Франции «Монако» смог победить «Осер» (2:1) и «Орлеан» (3:1).

Не сыграют: в лазарете Папе Кабрал, Лукас Градецки, Кристиан Мависса, Такуми Минамино и Поль Погба.

Состояние команды: подопечные Себастьяна Поконьоли проваливаются в последних матчах чемпионата Франции и уже существенно отдалились от топ-3.

А вот в Лиге чемпионов у «Монако» еще есть шанс зацепиться за плей-офф, но для этого французской команде непременно нужно набирать очки и побеждать.

Статистика для ставок

«Реал» проиграл 2 из последних 3 матчей

«Монако» выиграл 2 из последних 5 матчей

«Реал» забивает на протяжении 9 матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.10, а победа «Реала» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 3.00.

Прогноз: игры «Реала» в последнее время получаются результативными и эта не должна стать исключением.

Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.

Прогноз: «Реал» сильнее и играет дома, но находится в кризисе, поэтому вполне может не выиграть крупнее, чем в один мяч.

Ставка: победа «Монако» с форой+1,5 за 2.10.

