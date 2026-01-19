20 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» и «Монако». Начало игры — в 23:00 мск.
«Реал»
Турнирное положение: мадридская команда пока что входит в число команд, которые выходят сразу в 1/8 финала турнира.
В настоящий момент «сливочные» имеют в своем активе 12 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице ЛЧ.
За первые шесть сыгранных матчей мадридцы смогли забить 13 мячей, а пропустили всего 7.
Последние матчи: в прошлой игре чемпионата страны «королевский клуб» переиграл «Леванте» со счетом 2:0.
До этого же коллектив из Мадрида проиграл «Альбасете» (2:3) в Кубке Испании и «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка страны.
В последней игре Лиги чемпионов команда из столицы Испании уступила «Манчестер Сити» (1:2).
Не сыграют: травмированы Трент Александр-Арнольд, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао и Ферлан Менди, а дисквалифицирован Альваро Каррерас.
Состояние команды: совсем недавно «Реал» сменил главного тренера. После поражения в Суперкубке Испании на место Хаби Алонсо был назначен Альваро Арбелоа, который сразу же вылетел с командой из Кубка Испании.
Да, «Реал» сейчас в кризисе, но это «Реал» и он точно может выиграть у любой команды. Особенно в своем любимом турнире — Лиге чемпионов.
«Монако»
Турнирное положение: команда из одноименного города борется за то, чтобы попасть в плей-офф самого престижного европейского турнира.
Сейчас в активе «монегасков» девять очков и 19-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.
Разница забитых и пропущенных мячей у коллектива из Монако отрицательная — 7:8.
Последние матчи: в прошлых играх чемпионата Франции «красно-белые» уступили «Лорьяну» (1:3), «Лиону» (1:3), «Марселю» (0:1) и «Бресту» (0:1).
А вот в Кубке Франции «Монако» смог победить «Осер» (2:1) и «Орлеан» (3:1).
Не сыграют: в лазарете Папе Кабрал, Лукас Градецки, Кристиан Мависса, Такуми Минамино и Поль Погба.
Состояние команды: подопечные Себастьяна Поконьоли проваливаются в последних матчах чемпионата Франции и уже существенно отдалились от топ-3.
А вот в Лиге чемпионов у «Монако» еще есть шанс зацепиться за плей-офф, но для этого французской команде непременно нужно набирать очки и побеждать.
Статистика для ставок
- «Реал» проиграл 2 из последних 3 матчей
- «Монако» выиграл 2 из последних 5 матчей
- «Реал» забивает на протяжении 9 матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.10, а победа «Реала» — в 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 3.00.
Прогноз: игры «Реала» в последнее время получаются результативными и эта не должна стать исключением.
Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.
Прогноз: «Реал» сильнее и играет дома, но находится в кризисе, поэтому вполне может не выиграть крупнее, чем в один мяч.
Ставка: победа «Монако» с форой+1,5 за 2.10.
Дерзкая ставка на матч «Реал» — «Монако» со ставкой за 6.33.