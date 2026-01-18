прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.45

19 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Нови-Београд» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 16:00 мск.

«Нови-Београд»

Турнирное положение: Сербы ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Нови-Београд» на 10 очков опережает аутсайдера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Сербы уступили «Мотору» (1:5).

До того команда была бита «Термаликой» (1:3). А вот поединок с «Партизаном» принес натужный успех (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Нови-Београд» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сербы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда уступила в 2 матчах кряду.

Причем «Нови-Београд» имеет проблемы с надежностью тылов. В двух последних поединках команда пропустила 8 мячей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Сербы намерены прервать серию своих неудач.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы бьются за сохранение прописки в элите. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Динамо» Махачкала всего на 2 очка отстает от спасительной 12 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Махачкалинцы уступили «Пари НН» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Сочи» (0:0). А вот чуть ранее она была бита крепким ЦСКА (1:2).

При этом «Динамо» Махачкала в 5 своих последних поединках добыл одну ничью. Команда отличилась одним забитым мячом при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Махачкалинцы в последних поединках выглядели бледновато. Команда не побеждала в 5 своих последних матчах.

При этом «Динамо» Махачкала не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда все никак не выберется из опасной зоны. Да и динамика результатов явно говорит о проблемах внутри коллектива.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Махачкалинцы намерены воспользоваться проблемами сербов.

Статистика для ставок

«Динамо» Махачкала не побеждает 5 матчей кряду

Махачкалинцы в среднем забивают реже гола за матч

«Нови-Београд» уступил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в скромные 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 3.05 и 1.36.

Прогноз: «Динамо» Махачкала способен прибавить в плане реализации, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные гости мотивированы прервать свою серию неудач, и явно активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.40