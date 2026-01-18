ставка за 2.90 на матч Серии А 19 января

19 января в матче 21-го тура итальянской Серии А сыграют «Лацио» и «Комо». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Лацио»

Турнирное положение: «Орлы» занимают 9-е место в таблице Серии А с 28-ю очками в активе после 20-и туров. «Лацио» отстает от зоны еврокубков на 6 пунктов.

На своем поле команда выступает значительно лучше, чем в гостях. По результатам домашних встреч «Лацио» занимает 8-е место в лиге, набрав 16 очков из 30-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда обыграла «Верону» со счетом 1:0, забив победный гол на 79-й минуте. До этого «Лацио» сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2).

В последних 5-и встречах в чемпионате Италии команда проиграла только «Наполи» (0:2). За этот отрезок «Лацио» также поделил очки с «Удинезе» (1:1) и «Кремонезе» (0:0).

Не сыграют: Деле-Баширу, Диа (в сборной), Жиго и Патрик (травмы).

Состояние команды: В последнее время «Лацио» стабильно начал набирать очки, но есть одно но. Команда очень часто играет вничью, теряя возможность побороться за еврокубки.

В последних 5-и очных встречах «Лацио» трижды обыгрывал «Комо», а также по одному разу сыграла вничью и проиграла. Смогут ли «орлы» победить на сей раз? На своем поле будет проще навязать борьбу.

«Комо»

Турнирное положение: После 20-и туров команда располагается на 6-й позиции в таблице чемпионата Италии с 34 баллами в активе. «Комо» находится в зоне Лиги конференций.

К тому же, команда довольно неплохо выступает в гостях, занимая 7-е место в лиге по этому показателю. «Комо» удалось набрать 15 очков из 30-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Милану» со счетом 1:3, провалив 2-й тайм. Матчем ранее «Комо» поделил очки с «Болоньей» (1:1).

До этого у команды было 3 победы подряд. За этот отрезок «Комо» сумел одолеть «Пизу» (3:0), «Удинезе» (1:0) и «Лечче» (3:0), не пропустив ни одного гола в этих встречах.

Не сыграют: Аддай, Диао, Голданига и Мората (у всех — травмы).

Состояние команды: «Комо» проводит отличный сезон, команда даже может побороться за топ-4 (зона Лиги чемпионов). Для этого «Комо» необходимо преодолеть отставание в 5 очков от «Ювентуса» и «Ромы».

К тому же, у команды есть результативный полузащитник Нико Пас, который занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров лиги. За 20 встреч в Серии А футболист забил 6 голов и сделал столько же голевых передач.

Статистика для ставок

«Лацио» выиграл только 1 раз в последних 5-и встречах

У «Комо» 1 поражение в последних 5-и матчах

В последних 5-и очных встречах «Лацио» трижды обыгрывал «Комо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.85. Ничья оценена в 2.80, а победа «Комо» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.35 и 1.60 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Комо» одержит победу в предстоящем матче. Команда набрала отличный ход.

Ставка: Победа «Комо» за 2.90.

Прогноз: «Лацио» также будет упираться до конца.

Ставка: Обе забьют за 1.88.