«Гранада» и «Эйбар» будут забивать

прогноз на матч Сегунды, ставка за 2.50

19 января в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Гранада» и «Эйбар». Начало игры — в 22:30 мск.

«Гранада»

Турнирное положение: «Насриды» проводят неудачный сезон. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Гранада» на 2 очка отстает от спасительной 18 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Насриды» не смогли одолеть «Кастельон» (0:0).

До того команда была бита «Райо Вальекано» (1:3). Да и поединок с «Альмерией» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Гранада» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Насриды» нынче несколько поникли в плане результатов. Команда не побеждает 6 матчей кряду.

Причем «Гранада» традиционно неудачно противостоит «Эйбару». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Насриды» намерены выбраться из зоны вылета.

«Эйбар»

Турнирное положение: «Оружейники» бьются за выживание в Сегундк. Команда ныне пребывает на 17 строчке турнирной таблицы.

Причем «Эйбар» на один зачетный балл опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Оружейники» уступили «Бургосу» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Мирандесу» (2:1). А вот чуть ранее она легко переиграла «Вальядолид» (3:0).

При этом «Эйбар» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Оружейники» нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с откровенно бледными.

При этом «Эйбар» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

«Оружейники» уже без малого 5 лет не проигрывают «Гранаде». Вот и сейчас команда едет в гости за очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Оружейники» постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Оружейники» уже почти 5 лет не проигрывают «Гранаде»

«Гранада» не побеждает 6 матчей кряду

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гранада» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: Обе команды способны прибавить в плане реализации, к тому же мотивированы поправить свое турнирное положение.

Номинальные хозяева мотивированы прервать свой негативный сериал, и уж точно активно понесутся в атаку.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Гранада» переиграет нестабильного оппонента.

Ставка: Победа «Гранады» за 2.37