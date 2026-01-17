18 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Рома». Начало игры — в 20:00 мск.
«Торино»
Турнирное положение: «Торино» идет на 12-й строчке в Серии А, имея в активе 23 балла. Команда смогла одержать шесть побед, пять раз сыграла вничью и девять раз проиграла. Разница мячей — 21:32.
Последние матчи: в последнем поединке клуб смог обыграть именно «Рому». Команды встретились в 1/8 финала Кубка Италии. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Торино».
Ранее клуб проиграл в чемпионате Италии «Аталанте» со счетом 0:2 и оступился в поединке против «Удинезе», отдав матч со счетом 1:2.
Не сыграют: травмированные — Перр Схюрс, Занос Савва, Иван Илич, Маркус Хольмгрен Педерсен и Джованни Симеоне.
Состояние команды: в последних пяти матчах клуб трижды проиграл с общим счетом 2:6. Две победы, одна из которых против «Ромы», вряд ли поправят общую картину от выступлений команды. Однако отметим, что клуб смог разгромить «Верону» со счетом 3:0 в одном их крайних поединков.
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» занимает пятую строчку с 39 очками после 20 матчей. В активе команды Джан Пьеро Гасперини 13 побед и семь поражений. Общая разница мячей — 24:12.
Последние матчи: римская команды в крайнем матче вылетела из 1/8 финала Кубка Италии, проиграв со счетом 2:3 «Торино». Ранее клуб выиграл у «Сассуоло» со счетом 2:0 в чемпионате и обыграл «Лечче» со счетом 2:0.
Не сыграют: травмированные — Артем Довбик, Томмазо Бальданци, Пьерлуиджи Голлини, Эван Фергюсон и Эдоардо Бове.
Состояние команды: боится ли «Рома» вновь проиграть «Торино»? Все же у клуба борьба за призовые места в чемпионате. Отставание от лидера уже семь очков, а от третьего места пять. Мотивации у римского клуба не занимать.
Статистика для ставок
- «Рома» выиграла три из последних пяти матчей
- «Торино» выиграл последний очный матч против «Ромы» в Кубке Италии со счетом 3:2
- «Рома» ни разу в Серии А в сезоне не сыграла вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.20, а победа «Торино» — в 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.15 и 1.64.
Прогноз: Несмотря на поражение в последнем матче, «Рома» для нас фаворит во встрече и готова подняться в турнирной таблице. У команды есть проблемы в составе, однако мы ожидаем их победу.
Ставка: Победа «Ромы» в матче за 2.17.
Прогноз: Однако стоит ожидать и других результатов. Самым вероятным для нас является ничья в поединке. Сыграем на этой ставке, как дополнительной.
Ставка: Ничья в матче за 3.20.