прогноз на матч Серии А, ставка за 2.17

18 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Рома». Начало игры — в 20:00 мск.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» идет на 12-й строчке в Серии А, имея в активе 23 балла. Команда смогла одержать шесть побед, пять раз сыграла вничью и девять раз проиграла. Разница мячей — 21:32.

Последние матчи: в последнем поединке клуб смог обыграть именно «Рому». Команды встретились в 1/8 финала Кубка Италии. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Торино».

Ранее клуб проиграл в чемпионате Италии «Аталанте» со счетом 0:2 и оступился в поединке против «Удинезе», отдав матч со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированные — Перр Схюрс, Занос Савва, Иван Илич, Маркус Хольмгрен Педерсен и Джованни Симеоне.

Состояние команды: в последних пяти матчах клуб трижды проиграл с общим счетом 2:6. Две победы, одна из которых против «Ромы», вряд ли поправят общую картину от выступлений команды. Однако отметим, что клуб смог разгромить «Верону» со счетом 3:0 в одном их крайних поединков.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» занимает пятую строчку с 39 очками после 20 матчей. В активе команды Джан Пьеро Гасперини 13 побед и семь поражений. Общая разница мячей — 24:12.

Последние матчи: римская команды в крайнем матче вылетела из 1/8 финала Кубка Италии, проиграв со счетом 2:3 «Торино». Ранее клуб выиграл у «Сассуоло» со счетом 2:0 в чемпионате и обыграл «Лечче» со счетом 2:0.

Не сыграют: травмированные — Артем Довбик, Томмазо Бальданци, Пьерлуиджи Голлини, Эван Фергюсон и Эдоардо Бове.

Состояние команды: боится ли «Рома» вновь проиграть «Торино»? Все же у клуба борьба за призовые места в чемпионате. Отставание от лидера уже семь очков, а от третьего места пять. Мотивации у римского клуба не занимать.

Статистика для ставок

«Рома» выиграла три из последних пяти матчей

«Торино» выиграл последний очный матч против «Ромы» в Кубке Италии со счетом 3:2

«Рома» ни разу в Серии А в сезоне не сыграла вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.20, а победа «Торино» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.15 и 1.64.

Прогноз: Несмотря на поражение в последнем матче, «Рома» для нас фаворит во встрече и готова подняться в турнирной таблице. У команды есть проблемы в составе, однако мы ожидаем их победу.

2.17 Победа «Ромы» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Торино» — «Рома» принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Победа «Ромы» в матче за 2.17.

Прогноз: Однако стоит ожидать и других результатов. Самым вероятным для нас является ничья в поединке. Сыграем на этой ставке, как дополнительной.

3.20 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Торино» — «Рома» позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Ничья в матче за 3.20.