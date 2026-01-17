18 января в 18-м туре чемпионата Германии сыграют «Штутгарт» и «Унион» Берлин. Матч начнется в 17:30 по мск.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Штутгарт» занимает четвертую строчку Бундеслиги после 17 матчей с 32 очками при общей разнице мячей — 32:25.
Календарь и таблица Бундеслиги
Последние матчи: в последнем матче команда смогла добыть три очка. «Штутгарт» обыграл в близком матче «Айнтрахт» из Франкфурта со счетом 3:2.
Ранее клуб успешно справился с «Байером», разгромив леверкузенцев со счетом 4:1. Также «Штутгарт» поделил очки с «Хоффенхаймом» (0:0).
Не сыграют: травмированные — Дан-Аксель Загаду, Лука Хакес, Тиагу Томаш, Лазар Йованович и Амен Аль-Дахил.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Штутгарт» в пяти своих последних матчах забрал четыре победы и одну ничью. При этом команда забила 15 мячей в этих встречах, пропустив три в свои ворота. Последнее поражение «Штутгарт» потерпел от «Баварии» со счетом 0:5 6 декабря.
«Унион» Берлин
Турнирное положение: «Унион» идет в середине турнирной таблицы. Команда набрала 23 балла при шести победах, пяти матчах вничью и шести поражениях. Общая разница мячей — 23:26.
Последние матчи: в последнем матче клуб поделил очки с «Аугсбургом» (1:1). Ранее клуб сыграл вничью с «Майнцем» (2:2) и смог заработать три балла в поединке против «Кельна» (1:0).
Не сыграют: дисквалифицирован Деррик Кен. Травмированные — Роберт Сков, Тим Скарке, Том Роте и Дмитрий Богданов
Состояние команды: после серии из трех поражений к ряду «Унион» смог выправить ситуацию и сейчас идет на четырех поединках без поражений: две победы и два матча вничью. Отметим, что в каждом из последних девяти матчах клуб смог отличиться.
Статистика для ставок
- «Штутгарт» в среднем забивает по три мяча в последних пяти матчах
- «Унион» не проигрывает в четырех последних встречах
- «Унион» выиграл первый матч в этом сезоне у «Штутгарта» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.00, победа «Униона» — в 5.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 1.97.
Прогноз: Сыграем на победе «Штутгарта» в этом матче с форой (-1). По сравнению с поединком в первом круге команда более готова к встрече. Это основная ставка.
Ставка: Победа «Штутгарта» с форой (-1) в матче за 2.06.
Прогноз: Однако «Унион» в последних матчах выглядит очень бодро и готов к повторению успеха. Для нас, успехом будет являться ничья в поединке.
Ставка: Ничья в матче за 4.00.