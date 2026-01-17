«Штутгарт» накажет «Унион» на этот раз?

ставка на матч Бундеслиги за 2.06

18 января в 18-м туре чемпионата Германии сыграют «Штутгарт» и «Унион» Берлин. Матч начнется в 17:30 по мск.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» занимает четвертую строчку Бундеслиги после 17 матчей с 32 очками при общей разнице мячей — 32:25.

Последние матчи: в последнем матче команда смогла добыть три очка. «Штутгарт» обыграл в близком матче «Айнтрахт» из Франкфурта со счетом 3:2.

Ранее клуб успешно справился с «Байером», разгромив леверкузенцев со счетом 4:1. Также «Штутгарт» поделил очки с «Хоффенхаймом» (0:0).

Не сыграют: травмированные — Дан-Аксель Загаду, Лука Хакес, Тиагу Томаш, Лазар Йованович и Амен Аль-Дахил.

Состояние команды: «Штутгарт» в пяти своих последних матчах забрал четыре победы и одну ничью. При этом команда забила 15 мячей в этих встречах, пропустив три в свои ворота. Последнее поражение «Штутгарт» потерпел от «Баварии» со счетом 0:5 6 декабря.

«Унион» Берлин

Турнирное положение: «Унион» идет в середине турнирной таблицы. Команда набрала 23 балла при шести победах, пяти матчах вничью и шести поражениях. Общая разница мячей — 23:26.

Последние матчи: в последнем матче клуб поделил очки с «Аугсбургом» (1:1). Ранее клуб сыграл вничью с «Майнцем» (2:2) и смог заработать три балла в поединке против «Кельна» (1:0).

Не сыграют: дисквалифицирован Деррик Кен. Травмированные — Роберт Сков, Тим Скарке, Том Роте и Дмитрий Богданов

Состояние команды: после серии из трех поражений к ряду «Унион» смог выправить ситуацию и сейчас идет на четырех поединках без поражений: две победы и два матча вничью. Отметим, что в каждом из последних девяти матчах клуб смог отличиться.

Статистика для ставок

«Штутгарт» в среднем забивает по три мяча в последних пяти матчах

«Унион» не проигрывает в четырех последних встречах

«Унион» выиграл первый матч в этом сезоне у «Штутгарта» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.00, победа «Униона» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 1.97.

Прогноз: Сыграем на победе «Штутгарта» в этом матче с форой (-1). По сравнению с поединком в первом круге команда более готова к встрече. Это основная ставка.

2.06 Победа «Штутгарта» с форой (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Штутгарт» — «Унион» позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Победа «Штутгарта» с форой (-1) в матче за 2.06.

Прогноз: Однако «Унион» в последних матчах выглядит очень бодро и готов к повторению успеха. Для нас, успехом будет являться ничья в поединке.

4.00 Ниичья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.00 на матч «Штутгарт» — «Унион» позволит вывести на карту выигрыш 3000₽, общая выплата — 4000₽

Ставка: Ничья в матче за 4.00.