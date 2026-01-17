прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.00

18 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Париж». Начало игры — в 19:15 мск.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выживание в Лиге 1. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Нант» на 2 очка отстает от 15 позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» в серии пенальти уступили «Ницце».

До того команда переиграла «Марсель» (2:0). Плюс поединок с «Конкарно» завершился успехом (5:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Нант» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канарейки» нынче несколько поднаторели в плане результатов. Команда не уступила в 3 своих последних поединках.

Причем «Нант» традиционно удачно противостоит «Парижу». В трех очных поединках команда добыла 2 победы при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Канарейки» намерены выбраться из опасной зоны.

«Париж»

Турнирное положение: Парижане бьются за сохранение прописки в элите. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Париж» набрал всего 16 очков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Со счетом 1:0 она переиграла ПСЖ.

До того команда была бита теми же земляками (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение скромному «Раон-л`Єтапу» (3:0).

При этом «Париж» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижане в последних поединках смотрелись бледновато. Команда все никак не может выбраться из зоны прямого вылета.

При этом «Париж» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч.

Команда в последних матчах выглядела весьма выгодно. Да и исторический успех в парижском дерби явно окрыляет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Парижане намерены зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Нант» в среднем забивает гол за матч

Парижане в среднем пропускают чуть реже 2 мячей за матч

«Нант» не уступил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Париж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Нант» нынче прибавил в плане результатов, так что явно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Париж» имеет проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Победа «Нанта» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40