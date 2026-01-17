18 января в 20-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Сельта» и «Райо Вальекано». Начало встречи — в 20:30 мск.
«Сельта»
Турнирное положение: «Сельта» после 19-ти туров испанской Ла Лиги имеет 29 баллов в активе и находится в верхней части таблицы.
Команда занимает седьмую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая зоне еврокубков, а также на девять очков отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 19-го тура национального первенства клуб на чужом поле обыграл «Севилью» (1:0).
Перед этим в предыдущем туре испанской Ла Лиги галисийский коллектив также набрал три очка, когда теперь в домашних стенах разгромил «Валенсию» (4:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Сельта» выиграла три раза при двух ничьих в основное время.
Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Борха Иглесиас — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с семью голами.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Райо Вальекано» по итогам 19-ти туров испанской Ла Лиги имеет 22 балла в активе и находится в середине таблицы.
Команда занимает 11-ю позицию с отрывом лишь в пять очков от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в семь пунктов от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка Испании клуб на чужом поле потерпел поражение от «Алавеса» (0:2).
Перед этим в прошлом туре национального чемпионата мадридский коллектив набрал максимум очков, когда на этот раз в домашних стенах обыграл «Мальорку» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Луиз Фелипе, Мендес, Рациу и Мумин, уехал на Кубок Африки — Сисс, дисквалифицирован — Валентин.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Райо Вальекано» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, тем не менее, добиться этого им буждет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с шестью голами.
Статистика для ставок
- в шести из девяти последних матчей «Сельты» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из шести последних домашних матчей «Сельты» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.15, выигрыш «Райо Вальекано» — в 4.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.
При этом в 10-ти из 12-ти последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних домашних матчей «Сельты».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25