18 января в 20-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Атлетико» и «Алавес». Начало встречи — в 18:15 мск.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Атлетико» после 19-ти туров испанской Ла Лиги имеет 38 баллов в активе и находится среди лидеров турнирной таблицы.
Команда занимает четвертую позицию, что в зоне Лиги чемпионов (топ-4), с отставанием в три очка от третьего в таблице «Вильярреала», а также с отрывом в четыре пункта от пятого «Эспаньола».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка Испании клуб на чужом поле обыграл «Депортиво» (1:0).
Перед этим мадридский коллектив уже остался не у дел, когда в полуфинале Суперкубка Испании с результатом 1:2 в нейтральных стенах проиграл «Реалу».
Не сыграют: травмирован — Лангле, дисквалифицированных игроков нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико» выиграл пять раз при одном поражении и одной ничьей.
Это сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Хулиан Альварес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с семью голами.
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» по итогам 19-ти туров испанской Ла Лиги имеет 19 баллов в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 16-ю позицию с отрывом лишь в два очка от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), тогда как вышестоящая «Осасуна» опережает ее только по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка Испании клуб на своем поле обыграл «Райо Вальекано» (2:0) и вышел в следующий раунд.
Перед этим в прошлом туре национального чемпионата баскский коллектив остался без очков, когда на этот раз в чужих стенах проиграл «Вильярреалу» (1:3).
Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Гарсес.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Алавес» проиграл лишь дважды при двух победах и одной ничьей.
Такая форма сулит гостям посредственные шансы даже на мировой исход, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Лукас Бойе и Карлос Висенте — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Атлетико» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних домашних матчей «Атлетико» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Алавес» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.90, выигрыш «Алавеса» — в 9.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.
Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.
При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из шести последних домашних матчей «Атлетико».
Ставка: обе команды забьют за 2.20