18 января в 20-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Атлетико» и «Алавес». Начало встречи — в 18:15 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» после 19-ти туров испанской Ла Лиги имеет 38 баллов в активе и находится среди лидеров турнирной таблицы.

Команда занимает четвертую позицию, что в зоне Лиги чемпионов (топ-4), с отставанием в три очка от третьего в таблице «Вильярреала», а также с отрывом в четыре пункта от пятого «Эспаньола».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка Испании клуб на чужом поле обыграл «Депортиво» (1:0).

Перед этим мадридский коллектив уже остался не у дел, когда в полуфинале Суперкубка Испании с результатом 1:2 в нейтральных стенах проиграл «Реалу».

Не сыграют: травмирован — Лангле, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико» выиграл пять раз при одном поражении и одной ничьей.

Это сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Хулиан Альварес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с семью голами.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» по итогам 19-ти туров испанской Ла Лиги имеет 19 баллов в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 16-ю позицию с отрывом лишь в два очка от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), тогда как вышестоящая «Осасуна» опережает ее только по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка Испании клуб на своем поле обыграл «Райо Вальекано» (2:0) и вышел в следующий раунд.

Перед этим в прошлом туре национального чемпионата баскский коллектив остался без очков, когда на этот раз в чужих стенах проиграл «Вильярреалу» (1:3).

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Гарсес.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Алавес» проиграл лишь дважды при двух победах и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям посредственные шансы даже на мировой исход, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Лукас Бойе и Карлос Висенте — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Атлетико» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних домашних матчей «Атлетико» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Алавес» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.90, выигрыш «Алавеса» — в 9.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из шести последних домашних матчей «Атлетико».

Ставка: обе команды забьют за 2.20