Будет ли лондонское дерби результативным?

прогноз на матч английской Премьер-лиги, ставка за 2.20

17 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Начало игры — в 18:00 мск.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: лондонскую команду в текущем сезоне нельзя назвать даже середняком английского чемпионата, поскольку «шпоры» его проваливают.

В настоящий момент в активе лондонцев всего 27 очков и 14-я строчка в турнирной таблице.

За 21 матч коллектив из Лондона смог 30 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустил в свои.

Последние матчи: на прошлой неделе «лилейно-белые» прекратили борьбу за Кубок Англии, проиграв в родных стенах «Астон Вилле» (1:2).

В чемпионате страны «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту» (2:3), но сыграл вничью с «Сандерлендом» (1:1) и «Брентфордом» (0:0).

Только до этого коллектив из столицы Англии смог победить «Кристал Пэлас» (2:1).

Не сыграют: в столичной команде травмированы Доминик Соланке, Джеймс Мэддисон, Дяеян Кулушевски и Мохамед Кудус.

Состояние команды: подопечные Томаса Франка уже вряд ли смогут претендовать даже на борьбу за место в зоне еврокубков. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» стал 17-м, в этом пока что чуть лучше, но кроме как провалом его все равно никак назвать нельзя.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: еще одна команда из Лондона откровенно проваливает текущий сезон и борется за выживание.

«Молотобойцы» сейчас имеют в своем активе 14 очков и занимают только 18-е место в табели о рангах.

У лондонского коллектива неутешительная разница забитых и пропущенных мячей, поскольку лондонцы пропустили больше всех — 22:43.

Последние матчи: в рамках 1/32 финала Кубка Англии «железные» смогли обыграть КПР (2:1) и прошли в следующий раунд соревнований.

До этого же в чемпионата страны «Вест Хэм» проиграл «Ноттингем Форест» (1:2) и «Вулверхэмптону» (0:3), но сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2).

Не сыграют: травмирован только Лукаш Фабианский.

Состояние команды: подопечные Нуну Эшпириту Санту точно являются претендентами на вылет в текущем сезоне АПЛ. Сейчас «Вест Хэм» находится в зоне вылета и уже отстает от спасительного места на семь баллов.

Безусловно, главной задачей «Вест Хэма» является сохранение прописки в элите. У команды все для этого есть, но нужно прибавлять и побеждать уже здесь и сейчас, потому что потом будет поздно.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» выиграл 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

«Вест Хэм» не может победить на протяжении 11 матчей

В последнем очном матче «Тоттенхэм» выиграл у «Вест Хэма» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.85, а победа «Вест Хэма» — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: обе команды находятся в кризисе и много пропускаю, поэтому может быть результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3 за 2.20.

Прогноз: «Тоттенхэм» все же выглядит немного лучше в текущем сезоне и должен брать три очка.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой-1 за 2.25.