17 января в 20-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Овьедо». Начало игры — в 20:30 мск.
«Осасуна»
Турнирное положение: «Красные» бьются за выживание в элитном дивизионе. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Осасуна» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные» в серии пенальти уступили «Реал Сосьедаду».
До того команда была бита «Жироной» (0:1). Зато поединок с «Атлетиком» завершился боевым паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Осасуна» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Красные» нынче несколько поникли в плане результатов. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
Причем «Осасуна» традиционно сложно противостоит «Овьедо». В пяти последних очных поединках команда победила и уступила по 2 раза.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красные» намерены оторваться от группы аутсайдеров.
«Овьедо»
Турнирное положение: «Синие» бьются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 20 строчке турнирной таблицы.
Причем «Овьедо» набрал всего лишь 13 очков. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Синие» не уступили «Бетису» (1:1).
До того команда не сумела обыграть «Алавес» (1:1). А вот чуть ранее она подписала сухую мировую с «Сельтой» (0:0).
При этом «Овьедо» в 5 своих последних поединках добыла 4 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Синие» в последних поединках смотрелись вполне прилично. Команда добыла 3 ничьих кряду.
При этом «Овьедо» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Очки даются команде уж чересчур натужно. А вот отставание от спасительной 17 позиции измеряется пятью очками.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Синие» намерены зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Синие» не уступили в 3 своих последних поединках
- «Осасуна» не побеждает 3 матча кряду
- «Овьедо» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 5.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.
Прогноз: Обе команды способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Овьедо» слишком часто дает сбои.
Номинальные хозяева мотивированы оторваться от опасной зоны, и уж точно активно понесутся в атаку.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40