прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.30

17 января в 20-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Овьедо». Начало игры — в 20:30 мск.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Красные» бьются за выживание в элитном дивизионе. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Осасуна» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные» в серии пенальти уступили «Реал Сосьедаду».

До того команда была бита «Жироной» (0:1). Зато поединок с «Атлетиком» завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Осасуна» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Красные» нынче несколько поникли в плане результатов. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Осасуна» традиционно сложно противостоит «Овьедо». В пяти последних очных поединках команда победила и уступила по 2 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красные» намерены оторваться от группы аутсайдеров.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Синие» бьются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 20 строчке турнирной таблицы.

Причем «Овьедо» набрал всего лишь 13 очков. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Синие» не уступили «Бетису» (1:1).

До того команда не сумела обыграть «Алавес» (1:1). А вот чуть ранее она подписала сухую мировую с «Сельтой» (0:0).

При этом «Овьедо» в 5 своих последних поединках добыла 4 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Синие» в последних поединках смотрелись вполне прилично. Команда добыла 3 ничьих кряду.

При этом «Овьедо» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Очки даются команде уж чересчур натужно. А вот отставание от спасительной 17 позиции измеряется пятью очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Синие» намерены зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Синие» не уступили в 3 своих последних поединках

«Осасуна» не побеждает 3 матча кряду

«Овьедо» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: Обе команды способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Овьедо» слишком часто дает сбои.

Номинальные хозяева мотивированы оторваться от опасной зоны, и уж точно активно понесутся в атаку.

2.30 ТБ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Осасуна» — «Овьедо» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

3.40 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Осасуна» — «Овьедо» принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Ничья за 3.40