17 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Осер». Начало игры — в 19:00 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за чемпионство.  Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Ланс» на один пункт опережает ПСЖ.  А вот забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Кроваво-золотые» одолели «Сошо» (3:0).

До того команда натужно переиграла «Тулузу» (3:0).  Плюс поединок с «Фенье-Ольнуа» завершился успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед.  В этих поединках «Ланс» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче знатно поднаторели в плане результатов.  Команда победила в 9 своих последних поединках.

Причем «Ланс» традиционно удачно противостоит «Осеру».  В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Кроваво-золотые» намерены закрепиться на первой позиции.

«Осер»

Турнирное положение: «Бургундцы» бьются за сохранение прописки в элите.  Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Осер» набрал всего 12 очков.  При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Бургундцы» уступили «Бресту» (0:2).

До того команда была бита «Монако» (1:2).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от крепкого «Лилля» (3:4).

При этом «Осер» в 5 своих последних поединках добыл одну победу.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бургундцы» в последних поединках смотрелись бледновато.  Команда все никак не может выбраться из зоны прямого вылета.

При этом «Осер» имеет проблемы с надежностью тылов.  Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда уступила в трех своих последних поединках.  Причем в них она пропускала не менее двух мячей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы.  «Бургундцы» намерены зацепиться за очки.

Статистика для ставок

  • «Ланс» в среднем пропускает реже гола за матч
  • «Бургундцы» уступили в 3 своих последних матчах
  • «Ланс» победил в 9 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47.  Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Ланс» борется за чемпионство, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Осер» имеет проблемы с надежностью тылов.

2.20Фора «Ланса» -1.5Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.20 на матч «Ланс» — «Осер»  принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.70ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.70 на матч «Ланс» — «Осер»  принесёт прибыль 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70