17 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Осер». Начало игры — в 19:00 мск.
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за чемпионство. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Ланс» на один пункт опережает ПСЖ. А вот забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кроваво-золотые» одолели «Сошо» (3:0).
До того команда натужно переиграла «Тулузу» (3:0). Плюс поединок с «Фенье-Ольнуа» завершился успехом (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Ланс» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче знатно поднаторели в плане результатов. Команда победила в 9 своих последних поединках.
Причем «Ланс» традиционно удачно противостоит «Осеру». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кроваво-золотые» намерены закрепиться на первой позиции.
«Осер»
Турнирное положение: «Бургундцы» бьются за сохранение прописки в элите. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Осер» набрал всего 12 очков. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бургундцы» уступили «Бресту» (0:2).
До того команда была бита «Монако» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от крепкого «Лилля» (3:4).
При этом «Осер» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бургундцы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда все никак не может выбраться из зоны прямого вылета.
При этом «Осер» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Команда уступила в трех своих последних поединках. Причем в них она пропускала не менее двух мячей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бургундцы» намерены зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Ланс» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Бургундцы» уступили в 3 своих последних матчах
- «Ланс» победил в 9 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.
Прогноз: «Ланс» борется за чемпионство, так что явно будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Осер» имеет проблемы с надежностью тылов.
Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.70