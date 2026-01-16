прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.20

17 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Осер». Начало игры — в 19:00 мск.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за чемпионство. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Ланс» на один пункт опережает ПСЖ. А вот забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кроваво-золотые» одолели «Сошо» (3:0).

До того команда натужно переиграла «Тулузу» (3:0). Плюс поединок с «Фенье-Ольнуа» завершился успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Ланс» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче знатно поднаторели в плане результатов. Команда победила в 9 своих последних поединках.

Причем «Ланс» традиционно удачно противостоит «Осеру». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кроваво-золотые» намерены закрепиться на первой позиции.

«Осер»

Турнирное положение: «Бургундцы» бьются за сохранение прописки в элите. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Осер» набрал всего 12 очков. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бургундцы» уступили «Бресту» (0:2).

До того команда была бита «Монако» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от крепкого «Лилля» (3:4).

При этом «Осер» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бургундцы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда все никак не может выбраться из зоны прямого вылета.

При этом «Осер» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда уступила в трех своих последних поединках. Причем в них она пропускала не менее двух мячей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бургундцы» намерены зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Ланс» в среднем пропускает реже гола за матч

«Бургундцы» уступили в 3 своих последних матчах

«Ланс» победил в 9 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Ланс» борется за чемпионство, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Осер» имеет проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70