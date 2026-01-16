«Деревенские» и «фармацевты» не выявят победителя в результативной встрече?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.19

17 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Байер». Начало игры — в 17:30 мск.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 30 очков за 16 встреч при разнице мячей 34:21.

Последние матчи: в первом матче после возвращения с паузы «Хоффенхайм» разгромил гладбахскую «Боруссию» — 5:1.

До того команда разошлась миром с «Штутгартом» (0:0) и обыграла «Гамбург» (4:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Деревенские» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает три матча кряду.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Хоффенхайм» намерены подтянуться к первой четверке.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» занимает шестое место в Бундеслиге, набрав 29 очков за 16 встреч при разнице голов 34:24.

Последние матчи: в первом матче после возвращения с паузы леверкузенцы дома были разгромлены «Штутгартом» — 1:4.

До того команда обыграла «РБ Лейпциг» (3:1) и «Кельн» (2:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подопечные Каспера Юльманна являются одними из претендентов на тройку сильнейших, но от первой «Баварии» «Байер» отстал уже на 18 баллов и вряд ли сможет с ней побороться.

В прошлом сезоне «Байер» стал вторым, но в текущем сезоне «фармацевтам» будет трудно — «Боруссия» хоть иногда и теряет очки, но выступает крайне хорошо.

Статистика для ставок

«Байер» выиграл только два из пяти последних матчей

«Хоффенхайм» проиграл только один из последних 5 матчей

В последнем очном матче «Байер» проиграл дома «Хоффенхайму» со счетом 1:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.85, а победа «Байера» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.48 и 2.49.

Прогноз: матчи с участием обеих команд всегда выдаются результативными и эта встреча вряд ли станет исключением

2.19 Тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч «Хоффенхайм» — «Байер» позволит вывести на карту выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором команды не смогут выявить победителя

3.85 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.85 на матч «Хоффенхайм» — «Байер» принесёт чистый выигрыш 2850₽, общая выплата — 3850₽

Ставка: Ничья за 3.85.