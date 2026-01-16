17 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Обе забьют». Начало игры — в 17:30 мск.
«Боруссия»
Турнирное положение: «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 36 очков за 17 встреч при разнице мячей 32:15.
Последние матчи: в предыдущем матче «шмели» разгромили «Вердер» со счетом 3:0.
До того команда разошлась миром с «Айнтрахтом» (0:0) и обыграла одноклубников из Менхенгладбаха (2:0).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: дортмундцы очень бодро выступают в текущем сезоне, проиграв только мюнхенской «Баварии» в первом круге.
Команда, безусловно, идет здорово в Бундеслиге и является главным фаворитом в борьбе за второе место.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Санкт-Паули» занимает 17-е место в Бундеслиге, набрав 12 очков за 16 встреч при разнице голов 14:28.
Последние матчи: в первом матче после возвращения с паузы «Санкт-Паули» проиграл в гостях «Вольфсбургу» со счетом 1:2
До того команда разошлась миром с «Майнцем» (0:0) и обыграла «Хайденхайм» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Хутунджи, Ирвин, Немет, Синани.
Состояние команды: Команда до паузы провела впечатляющую серию из четырех встреч без поражений, но тут же оступилась в игре против озлобленного после разгрома от «Баварии» «Вольфсбурга».
«Санкт-Паули» имеет преимущество перед «Аугсбургом» в плане встреч в запасе, но дальнейшая борьба за выживание для команды впереди.
Статистика для ставок
- «Санкт-Паули» проиграл только 1 из последних 5 матчей
- «Боруссия» не проигрывала в шести последних встречах
- В последнем очном матче команды победителя не выявили — 3:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.40, а победа «Санкт-Паули» — в 9.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.66 и 2.12.
Прогноз: «Боруссия» будет играть при родных стенах, которые будут гнать свою команду вперед.
Ставка: Победа «Боруссии» с форой -1,5 за 1.89.
Прогноз: более рискованный прогноз, обе команды смогут отличиться забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют за 2.08.