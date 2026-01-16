прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.89

17 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Обе забьют». Начало игры — в 17:30 мск.

«Боруссия»

Турнирное положение: «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 36 очков за 17 встреч при разнице мячей 32:15.

Последние матчи: в предыдущем матче «шмели» разгромили «Вердер» со счетом 3:0.

До того команда разошлась миром с «Айнтрахтом» (0:0) и обыграла одноклубников из Менхенгладбаха (2:0).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: дортмундцы очень бодро выступают в текущем сезоне, проиграв только мюнхенской «Баварии» в первом круге.

Команда, безусловно, идет здорово в Бундеслиге и является главным фаворитом в борьбе за второе место.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» занимает 17-е место в Бундеслиге, набрав 12 очков за 16 встреч при разнице голов 14:28.

Последние матчи: в первом матче после возвращения с паузы «Санкт-Паули» проиграл в гостях «Вольфсбургу» со счетом 1:2

До того команда разошлась миром с «Майнцем» (0:0) и обыграла «Хайденхайм» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Хутунджи, Ирвин, Немет, Синани.

Состояние команды: Команда до паузы провела впечатляющую серию из четырех встреч без поражений, но тут же оступилась в игре против озлобленного после разгрома от «Баварии» «Вольфсбурга».

«Санкт-Паули» имеет преимущество перед «Аугсбургом» в плане встреч в запасе, но дальнейшая борьба за выживание для команды впереди.

Статистика для ставок

«Санкт-Паули» проиграл только 1 из последних 5 матчей

«Боруссия» не проигрывала в шести последних встречах

В последнем очном матче команды победителя не выявили — 3:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.40, а победа «Санкт-Паули» — в 9.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.66 и 2.12.

Прогноз: «Боруссия» будет играть при родных стенах, которые будут гнать свою команду вперед.

1.89 Победа «Боруссии» с форой -1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч «Боруссия» Д — «Санкт-Паули» принесёт чистый выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: Победа «Боруссии» с форой -1,5 за 1.89.

Прогноз: более рискованный прогноз, обе команды смогут отличиться забитыми мячами.

2.08 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Боруссия» Д — «Санкт-Паули» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Обе забьют за 2.08.