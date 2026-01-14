Приблизится ли «Унион» Берлин к зоне еврокубков?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.92

15 января в 17-м туре чемпионата Германии сыграют «Аугсбург» и «Унион» Берлин. Начало встречи — в 22:30 мск.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» после 16-ти туров немецкого первенства набрал 14 очков и борется за сохранение прописки в первой Бундеслиге.

Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в два балла как от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе (16-е место), так и от зоны вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура Бундеслиги клуб на чужой арене потерпел разгром от гладбахской «Боруссии» (0:4).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Германии коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:01 разошелся мировой с «Вердером».

Не сыграют: травмированы — Гауэлеу и Матсима, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Аугсбург» проиграл три раза при одной победе и одной ничьей.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Фабиан Ридер — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с тремя голами.

«Унион» Берлин

Турнирное положение: «Унион» Берлин после 16-ти туров немецкого первенства набрал 22 пункта и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает девятую позицию с отставанием в пять баллов от зоны континентальных турниров (топ-6) и в семь очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура чемпионата Германии клуб на своем поле разошелся мировой с «Майнцем» (2:2).

Перед этим в поединке, который был товарищеским, коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах одержал победу над над третьелиговым «Эрцгебирге» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — контрольным, «Унион» Берлин выиграл трижды при одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Ильяс Анса — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с пятью голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Аугсбурга» хотя бы одна команда не забивала

в шести из семи последних матчей «Унион» Берлина забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Унион» Берлин выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.15, победа «Унион» Берлина — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.82.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

И хотя в шести последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал, фактор результативности фаворита игры обещает стать решающим.

Ставка: обе команды забьют за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Унион» Берлина.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25