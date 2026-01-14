прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.10

14 января в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу сыграют Сенегал и Египет . Начало игры — в 20:00 мск.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегал занял первую позицию в группе, опередив второй в группе ДР Конго, третьи в таблице — Бенин и четвертую — Ботсвану.

Команда, таким образом, вышла в 1/8 финала, где сыграла против Судана, которую уверенно прошла, а затем минимально переиграла команду Мали в четвертьфинале турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре сенегальцы обыграли сборную Мали со счетом 1:0.

До того «львы Теранги» переиграли команды Судана (3:1) и Бенин (3:0).

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: сенегальцы уверенно идут по турнирному пути на турнире, где только в матче с ДР Конго встретили сопротивление.

«Львы Теранги», безусловно, считаются одними из грандов среди африканских сборных, но в матчах с командами примерно своего уровня или просто очень крепкими коллективами испытывают определенные трудности.

Египет

Турнирное положение: Египет занял первую позицию в группе, опередив второй в группе ЮАР, третьи в таблице — Анголу и четвертую — Зимбабве.

Команда, таким образом, вышла в 1/8 финала, где сыграла против Бенина, которую уверенно прошла лишь по итогам дополнительного времени. Затем в четвертьфинале «фараоны» обыграли в результативной встрече Кот-д'Ивуар.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертьфинала сборная одержала победу над Кот-д'Ивуаром со счетом 3:2.

До того команда обыграла Бенин (3:1) и разошлась миром с Анголой (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: египтяне не проигрывают в шести последних матчах, но это не отрицает наличие проблем у команды.

«Фараоны» блекло смотрелись на групповой стадии, но сейчас команда забивает по три мяча в каждой стадии плей-офф турнира.

Статистика для ставок

Египет не проигрывает на протяжении шести последних встреч

Сенегал забивал в шести последних матчах

В последнем матче между командами в 2022-м году сенегальцы оказались сильнее по итогам серии пенальти — 1:0, 3:1 по пенальти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сенегал — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.12. Ничья — в 3.00, победа Египта — в 3.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.43 и 1.50.

Прогноз: Матчи с участием египтян в плей-офф выглядят как фестиваль голов и вполне стоит ожидать, что обе команды отличатся забитыми мячами.

2.10 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Сенегал — Египет принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, Египет сможет выйти в финал Кубка африканских наций.

2.46 Проход Египта Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч Сенегал — Египет позволит вывести на карту выигрыш 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: Проход Египта за 2.46.