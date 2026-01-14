14 января в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу сыграют Сенегал и Египет . Начало игры — в 20:00 мск.
Сенегал
Турнирное положение: Сенегал занял первую позицию в группе, опередив второй в группе ДР Конго, третьи в таблице — Бенин и четвертую — Ботсвану.
Команда, таким образом, вышла в 1/8 финала, где сыграла против Судана, которую уверенно прошла, а затем минимально переиграла команду Мали в четвертьфинале турнира.
Последние матчи: в своей предыдущей игре сенегальцы обыграли сборную Мали со счетом 1:0.
До того «львы Теранги» переиграли команды Судана (3:1) и Бенин (3:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: сенегальцы уверенно идут по турнирному пути на турнире, где только в матче с ДР Конго встретили сопротивление.
«Львы Теранги», безусловно, считаются одними из грандов среди африканских сборных, но в матчах с командами примерно своего уровня или просто очень крепкими коллективами испытывают определенные трудности.
Египет
Турнирное положение: Египет занял первую позицию в группе, опередив второй в группе ЮАР, третьи в таблице — Анголу и четвертую — Зимбабве.
Команда, таким образом, вышла в 1/8 финала, где сыграла против Бенина, которую уверенно прошла лишь по итогам дополнительного времени. Затем в четвертьфинале «фараоны» обыграли в результативной встрече Кот-д'Ивуар.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертьфинала сборная одержала победу над Кот-д'Ивуаром со счетом 3:2.
До того команда обыграла Бенин (3:1) и разошлась миром с Анголой (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: египтяне не проигрывают в шести последних матчах, но это не отрицает наличие проблем у команды.
«Фараоны» блекло смотрелись на групповой стадии, но сейчас команда забивает по три мяча в каждой стадии плей-офф турнира.
Статистика для ставок
- Египет не проигрывает на протяжении шести последних встреч
- Сенегал забивал в шести последних матчах
- В последнем матче между командами в 2022-м году сенегальцы оказались сильнее по итогам серии пенальти — 1:0, 3:1 по пенальти
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сенегал — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.12. Ничья — в 3.00, победа Египта — в 3.80.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.43 и 1.50.
Прогноз: Матчи с участием египтян в плей-офф выглядят как фестиваль голов и вполне стоит ожидать, что обе команды отличатся забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, Египет сможет выйти в финал Кубка африканских наций.
Ставка: Проход Египта за 2.46.