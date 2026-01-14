В среду, 14 января, сборная Сенегала сыграет против сборной Египта в 1/2 финала Кубка африканских наций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
45+4' Перерыв. В неспешном темпе развивается игра, закономерная ничья к середине основного времени.
45+1' Подача Салаха со штрафного к воротам Сенегала, мяч не задев никого улетел за лицевую линию.
45' Добавленное время 4 минуты.
42' Желтая карточка показана Хабибу Диарра.
42' Возникла небольшая потасовка за бровкой, тренерские штабы команд что-то не поделили.
40' Неспешная атака Египта, дорожат мячом футболисты в красной форме.
38' Прострел Малика Диуфа, защитник Египта Абдельмагид выбил мяч на угловой Сенегала.
37' Больше Сенегал владеет мячом, футболисты сборной Египта рассчитывают на быстрые контр выпады.
34' Прострел Садио Мане в штрафную Египта, вратарь Эль-Шенави перехватил пас.
33' Пап Гейе нанес удар с края штрафной Египта, грамотно выбравший позицию вратарь Эль-Шенави уверенно мяч зафиксировал.
32' Дальний удар Хабиба Диарра в створ ворот Египта, спокойно поймал мяч вратарь Эль-Шенави.
31' Позиционная атака сборной Сенегала.
30' Салах рвался к воротам Сенегала, но чисто у него отобрали мяч защитники.
27' Сенегал с мячом, подобрались они к штрафной Египта и тщательно готовят угрозу воротам.
26' Подача Диуфа с левого фланга атаки Сенегала в штрафную Египта, головой выбил мяч подальше Яссер Ибрахим.
25' В низком темпе идёт игра, чувствуется высокая цена ошибки.
23' Замена в составе сборной Сенегала: Калиду Кулибали ушел, вышел Мамаду Сарр.
22' Требуется замена Кулибали, носилки появились на поле.
20' Калиду Кулибали уселся на газон, повреждение у защитника сборной Сенегала.
19' Удар Николаса Джексона из-за пределов штрафной Египта, мяч выше ворот полетел.
18' Подача со штрафного Египта Мармуша к воротам Сенегала, но «офсайд» исключил угрозу воротам.
17' Желтая карточка показана Калиду Кулибали.
16' Подача в штрафную Египта, защитник Абдельмагид выбил мяч подальше.
15' В игре много стыков и единоборств, они и определяют вектор развития атаки.
12' Повреждение у Малика Диуфа, медики сборной Сенегала приглашены на поле.
11' Позиционная атака Египта, пока мяч в центре поля ходит от игрока к игроку.
09' Сборная Египта с мячом, включившись в прессинг сенегальцы усложняют им развитие атаки.
08' Подача с углового Сенегала Малика Диуфа, в падении головой выбил мяч Ашур из штрафной Египта.
07' Диатта подал со штрафного к воротам Египта, отбились египтяне, будет угловой Сенегала.
06' Желтая карточка показана Хоссаму Абдельмагиду.
04' Положили сенегальцы мяч на газон и приступили к розыгрышу на своей половине поля.
02' Не рискуют в первые мгновения матча команды, при первой возможности посылая мяч вперед.
01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Сенегала.
До матча
19:53 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
19:50 Матч пройдет на стадионе «Стад Ибн-Батуте» в Танжере, Марокко, вмещающем 65 000 зрителей.
19:40 Главным судьей матча будет Пьер Атчо из Габона.
Стартовые составы команд
Сенегал: Менди, Ньякате, Малик Диуф, Диатта, Кулибали, Гана Гейе, Диарра, Пап Гейе, Джексон, Мане, Ндиайе.
Египет: Эль-Шенави, Хани Эль-Демердаш, Рабья, Эль-Ханафи, Абул-Фетух, Хассан, Метвалли Абдельгани, Фати, Аттия, Салах
Сенегал
Сенегал занял первую позицию в группе, опередив второй в группе ДР Конго, третьи в таблице — Бенин и четвертую — Ботсвану. Команда, таким образом, вышла в 1/8 финала, где сыграла против Судана, которую уверенно прошла, а затем минимально переиграла команду Мали в четвертьфинале турнира. В своей предыдущей игре сенегальцы обыграли сборную Мали со счетом 1:0.
Сенегальцы уверенно идут по турнирному пути на турнире, где только в матче с ДР Конго встретили сопротивление. «Львы Теранги», безусловно, считаются одними из грандов среди африканских сборных, но в матчах с командами примерно своего уровня или просто очень крепкими коллективами испытывают определенные трудности.
Египет
Египет занял первую позицию в группе, опередив второй в группе ЮАР, третьи в таблице — Анголу и четвертую — Зимбабве. Команда, таким образом, вышла в 1/8 финала, где сыграла против Бенина, которую уверенно прошла лишь по итогам дополнительного времени. Затем в четвертьфинале «фараоны» обыграли в результативной встрече Кот-д'Ивуар. В своей предыдущей игре в рамках четвертьфинала сборная одержала победу над Кот-д'Ивуаром со счетом 3:2. До того команда обыграла Бенин (3:1) и разошлась миром с Анголой (0:0).
Египтяне не проигрывают в шести последних матчах, но это не отрицает наличие проблем у команды. «Фараоны» блекло смотрелись на групповой стадии, но сейчас команда забивает по три мяча в каждой стадии плей-офф турнира.
Личные встречи
Последний раз команды играли в квалификации на ЧМ-2022. В марте 2022 года соперники обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0, а в серии послематчевых пенальти победил Сенегал (3:1).
За всю историю команды сыграли между собой 13 матчей. В 6 играх победила сборная Египта, в 5 Сенегала, оставшиеся 2 матча завершились вничью.
