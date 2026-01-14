Выйдет ли «Бетис» в 1/8 финала Кубка Испании?

прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 1.87

14 января в 1/8 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Эльче». Начало встречи — 23:00 мск.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис», как и его соперник, прошел три стадии Кубка Испании, в которых был сильнее «Пальма-дель-Рио» (7:1), «Торрента» (4:1) и «Мурсии» (2:0).

Команда после 19-ти туров Ла Лиги занимает шестое место в зоне еврокубков (топ-6), на девять баллов отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура национального чемпионата андалузский клуб на чужой арене сыграл вничью с «Овьедо» (1:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив уже остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Реала» (1:5).

Не сыграют: травмированы — Кучо, Иско и Фирпо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев выйти в четвертьфинал, тем не менее, они все же высоки, если учесть примерно перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Родриго Рикельме — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с пятью голами.

«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче», как и соперник, прошел три стадии Кубка Испании, в которых на выезде был сильнее «Лос Гаррес» (4:0), «Кинтанара» (2:1) и «Эйбара» (1:0).

Команда по итогам 16-ти туров элитного дивизиона страны занимает девятую строчку с отставанием в шесть баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

Перед этим в поединке 15-го тура испанской Ла Лиги коллектив и вовсе остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Вильярреала» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Форт и Мир, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эльче» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохой форме гостей, что сулит им соответствующие шансы на успех, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Адам Боайяр — лучший бомбардир команды в Кубке Испании с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Бетиса» забивали больше 3,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Бетиса» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из семи последних матчей «Эльче» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.58. Ничья — в 3.95, победа «Эльче» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.02.

Прогноз: в шести из 10-ти последних матчей хозяева выиграли, и при этом было забито больше 1,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

Между тем, в трех из шести последних выездных матчей гости проиграли.

1.87 «Бетис» победит и тотал больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Бетис» — «Эльче» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: «Бетис» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей хозяев.

2.65 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Бетис» — «Эльче» позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65