прогноз на матч Кубка Португалии, ставка за 2.00

14 января в 1/4 финала Кубка Португалии по футболу сыграют «Порту» и «Бенфика». Начало игры — в 23:45 мск.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» сражаются за чемпионство. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Порту» на 7 очков опережает идущий следом «Спортингом». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Драконы» одолели «Санта Клару» (1:0).

До того команда уверенно переиграла АФС (2:0). Да и поединок с «Алверкой» завершился успехом (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Порту» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Драконы» нынче весьма стабильны в плане результатов. Команда добыла 7 побед подряд.

Причем «Порту» традиционно безуспешно противостоит «Бенфике». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Драконы» намерены продлить свой победный сериал.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» привычно бьются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Бенфика» на 10 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бенфика» уступила «Браге» (1:3).

До того команда сумела обыграть «Эшторил» (3:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Брагой» (2:2).

При этом «Бенфика» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда имеет приличный подбор атакующих исполнителей.

При этом «Бенфика» имеет весьма надежные тылы. Команда в среднем пропускает меньше гола за матч.

Правда, «орлы» уже почти 2 года не проигрывают «Порту». Да и забивать в составе лиссабонцев уж точно есть кому.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Орлы» намерены преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

Амстердамцы в среднем пропускают чаще гола за матч

«Драконы» уже почти 2 года не проигрывают «орлам»

«Порту» победил в 7 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.

Прогноз: «Порту» находится на эмоциональном подъеме, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же давненько не обыгрывали «орлов».

2.00 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Порту» — «Бенфика» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Порту» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.05 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Порту» — «Бенфика» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05