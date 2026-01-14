прогноз на матч Серии А, ставка за 2.12

14 января в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Лечче». Начало игры — в 22:45 мск.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» является лидером Серии А, имея в активе балла после 19-ти матчей. В активе команды 14 побед, один матч вничью и четыре поражения. Разница мячей — 42:17.

Последние матчи: в последнем поединке «Интер» поделил очки с «Наполи», завершив поединок со счетом 2:2. Ранее клуб добился побед против «Пармы» (2:0) и «Болоньи» (3:1).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированные — Раффаэле Ди Дженнаро, Томас Паласиос, Дензел Дюмфрис и Хосеп Мартинес.

Состояние команды: команда под руководством Кристиана Киву идет на серии из шести матчей без поражений. У «Интера» лучший показатель по забитым мячам в Серии А, а оборона находится в топ-5 среди команд. Безусловно, в этом матче клуб намерен развить свой успех.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» находится на 17-й строчке с 17 баллами при четырех победах, пяти матчах вничью и десяти поражениях. Общая разница мячей — 13:27.

Последние матчи: «Лечче» проиграл два своих последних матча в Серии А. Сначала команда уступила «Парме» со счетом 1:2, а ранее «Роме» со счетом 0:2. Однако в поединке с «Ювентусом» клуб смог набрать очки, завершив матч со счетом 1:1.

Не сыграют: сразу шесть игроков «Лечче» травмированы. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Состояние команды: у клуба нет побед уже на протяжении четырех игр. При этом, «Лечче» пропустил восемь мячей в этих встречах, а забил всего один.

Команда рискует встретить февраль в зоне вылета. Сейчас отрыв составляет всего три балла. Удачей можно назвать тот факт, что «Фиорентина», 18-я команда лиги, уже сыграла свой матч.

Статистика для ставок

«Интер» не знает поражений в шести матчах к ряду

«Лечче» забил всего два мяча в последних пяти матчах

«Лечче» пропускает в семи из последних восьми матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.44, а победа «Лечче» — в 22.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.43.

Прогноз: Ожидаем уверенную победу хозяев в матче. Сыграем на форе, как на основной ставке.

2.12 Фора «Интера» — 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Интер» — «Лечче» позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Фора «Интера» (- 2,5) в матче за 2.12.

Прогноз: Можно сыграть на тотале мячей в этом поединке. Поставим на ТБ 4.

3.10 ТБ 4 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Интер» — «Лечче» принесёт чистый выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Тотал больше 4 в матче за 3.10.