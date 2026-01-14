В среду вечером «Интер» возвращается на «Сан-Сиро» после нервной ничьей с «Наполи». Потерянные два очка не стали катастрофой, но добавили давления — конкуренты рядом, календарь плотный, а дома осечки не прощают. «Лечче» приезжает в Милан с совсем другими задачами — в первую очередь, нацеленными на выживание. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:15 Стартовые составы команд:

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Ачерби, Бастони, Диуф, Барелла, Зелиньский, Мхитарян, Карлос Аугусто, Бонни, Тюрам.

«Лечче»: Фальконе, Вейга, Зиберт, Тиаго Габриэл, Галло, Кулибали, Малех, Пьеротти, Гандельман, Соттил, Стулич.

22:00 Судейская бригада матча: главный арбитр — Даниэле Орсато, ассистенты — Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини, четвёртый судья — Антонио Джуа, VAR — Марко Ди Белло, ассистент VAR — Филиппо Мели.

«Интер»

Матч с «Наполи» показал сразу две стороны нынешнего «Интера». С одной — команда Киву всё ещё умеет включаться, забивать, давить и выглядеть солидно в атаке. С другой — удержать преимущество против серьёзного соперника снова не удалось. Ничья прервала длинную победную серию, но лидерство в таблице сохранилось.

При всех вопросах к обороне, именно нападение остаётся главным активом миланцев. «Интер» забивает больше всех в лиге, и этот запас прочности регулярно выручает в матчах, где игра складывается неидеально. Дома команда по-прежнему чувствует себя уверенно, за последние восемь матчей Серии А на «Сан-Сиро» очки здесь брали только прямые конкуренты.

С «Лечче» история вообще максимально односторонняя. Из Милана гости почти всегда уезжали без очков, а иногда и без голов. Киву наверняка будет думать и о ротации — впереди выезд в Удине, но терять концентрацию сейчас слишком рискованно.

«Лечче»

Положение «Лечче» выглядит куда тревожнее. Команда Ди Франческо балансирует над зоной вылета, а начало года получилось смазанным, поражения от «Ромы» и «Пармы» отбросили салентинцев к самому краю таблицы. Причём матч с «Пармой» стал иллюстрацией всех проблем сразу — ранний гол, потеря контроля, удаления и итоговый ноль очков.

Отдельная тема — дисциплина. Две красные карточки за один матч и дисквалификация Рамадани серьёзно ограничивают выбор состава. На таком фоне поездка на «Сан-Сиро» выглядит испытанием даже не столько тактическим, сколько психологическим.

При этом «Лечче» уже показывал, что может цепляться за результат — ничья с «Ювентусом» в Турине тому пример. Но против «Интера» цена любой ошибки резко возрастает, а пространства для манёвра почти не остаётся. Для гостей этот матч — скорее про терпение и выносливать, чем про смелость.