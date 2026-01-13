дерзкая ставка за 8.69 на матч Кубка английской лиги

14 января в 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Челси» и «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» проводят посредственный сезон. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Челси» на 2 очка отстает от первой пятерки. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Аристократы» разгромили «Чарльтон» (5:1).

До того команда потерпела поражение от «Фулхэма» (1:2). А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Челси» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аристократы» нынче находятся далеко не в лучших кондициях. Плюс смена тренера не пройдет бесследно.

Причем «Челси» традиционно неудачно противостоит «Арсеналу». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены побороться за Кубок английской лиги. «Аристократы» явно будут активно атаковать.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» в нынешнем сезоне вполне преуспеваеют в плане результатов. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» на 6 очков опережает ближайшего конкурента. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Канониры» сумели одолеть «Портсмут» (4:1).

До того команда не смогла переиграть «Ливерпуль» (0:0). А вот чуть ранее она натужно переиграла «Борнмут» (3:2).

При этом «Арсенал» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Риккардо Калафьори — травмирован.

Состояние команды: «Канониры» в последних поединках выглядели весьма симпатично. Команда не проигрывает уже больше месяца.

При этом «Арсенал» в среднем пропускает реже гола за матч. Плюс забивать в составе «канониров» уж точно есть кому.

Команда уже почти 4 с половиной года не проигрывает «Челси». Вот и в нынешней диспозиции она обязана побеждать земляков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда Артеты попытается поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Канониры» не проигрывают уже почти полтора месяца

«Арсенал» больше 4 лет не проигрывает «Челси»

«Челси» пропускает в среднем чаще гола за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Аристократы» постараются преуспеть на всех фронтах, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же «аристократы» нынче крайне нестабильны.

8.69 Фора «Арсенала» -2.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 8.69 на матч «Челси» — «Арсенал» принесёт прибыль 7690₽, общая выплата — 8690₽

Ставка: Фора «Арсенала» -2.5 за 8.69.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

6.00 ТБ 4.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.00 на матч «Челси» — «Арсенал» принесёт прибыль 5000₽, общая выплата — 6000₽

Ставка: ТБ 4.5 за 6.00