14 января в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Ахли» и «Аль-Таавун». Начало игры — в 20:30 мск.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: «Аль-Ахли» проводит не столь продуктивный сезон. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Ахли» на 7 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Ахли» одолел «Аль-Ахдуд» (1:0).

До того команда сумела обыграть «Аль-Наср» (3:2). Да и поединок с «Аль-Фейхой» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Аль-Ахли» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Ахли» нынче находится на подъеме. Команда победила трижды кряду.

Причем «Аль-Ахли» традиционно успешно противостоит «Аль-Таавуну». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда намерена подтянуться к лидирующей группе.

«Аль-Таавун»

Турнирное положение: «Аль-Таавун» проводит вполне продуктивный сезон. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Таавун» на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Таавун» одолел «Аль-Шабаб» (2:0).

До того команда была бита «Аль-Иттихадом» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Аль-Нажме» (1:0).

При этом «Аль-Таавун» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Таавун» в последних поединках смотрелся симпатично. Да и вообще, команда способна прибавить во всех компонентах.

При этом «Аль-Таавун» в среднем пропускает гол за матч. Да и в кадровом плане команда выглядит выгодно.

Колумбиец Роджер Мартинес настрелял уже 8 мячей в чемпионате. Плюс команда мотивирована закрепиться в группе лидеров.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Аль-Таавун» постарается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Аль-Ахли» побеждает 3 матча кряду

«Аль-Таавун» пропускает в среднем гол за матч

«Аль-Ахли» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.69 и 2.05.

Прогноз: «Аль-Ахли» бьется за самые высокие места, так что наверняка оперативно понесется к воротам соперника.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Аль-Ахли» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.66