прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 2.20

13 января в 1/8 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Леонеса» и «Атлетик». Начало игры — в 23:00 мск.

«Леонеса»

Турнирное положение: «Культи» выступают в третьем по рангу дивизионе. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Леонеса» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Культи» не уступили «Андорре» (1:1).

До того команда не смогла одолеть «Реал Сосьедад» (Б) (1:1). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» завершился коллизией (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Леонеса» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Культи» нынче выглядят скромно. Команда не может победить уже 3 матча подряд.

Причем «Леонеса» неудачно противостоит «Атлетику». В единственной очной встрече команда уступила сопернику (1:2).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Культи» намерен дать бой полпреду Ла Лиги.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Львы» проводят не столь продуктивный сезон. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетик» на 5 очков отстает от первой шестерки. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетик» с треском уступил «Барселоне» (0:5).

До того команда не сумела переиграть «Осасуну» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Эспаньола» (1:2).

При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Львы» в последних поединках выглядели бледновато. Команда не побеждает 3 матча кряду.

При этом «Атлетик» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и последняя коллизия в Суперкубке Испании вышла уж чересчур зычной.

Команде крайне натужно даются голы. Тем не менее, пора бы честолюбивым баскам возвращаться в победную гавань.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Львы» намерены прервать свой безвыигрышный сериал.

Статистика для ставок

«Львы» в среднем пропускают чаще гола за матч

«Леонеса» забивает в среднем гол за матч

Обе команды не побеждали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.77.

Прогноз: «Львы» намерены вернуться на победный путь, и явно сразу активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные гости явно поборются за Кубок страны, да и оппонента уровня «Леонесы» они обязаны обыгрывать при любой диспозиции.

2.20 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Леонеса» — «Атлетик» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.33 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.33 на матч «Леонеса» — «Атлетик» принесёт чистый выигрыш 2330₽, общая выплата — 3330₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.33