13 января в 1/8 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Леонеса» и «Атлетик». Начало игры — в 23:00 мск.
«Леонеса»
Турнирное положение: «Культи» выступают в третьем по рангу дивизионе. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Леонеса» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Культи» не уступили «Андорре» (1:1).
До того команда не смогла одолеть «Реал Сосьедад» (Б) (1:1). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» завершился коллизией (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Леонеса» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Культи» нынче выглядят скромно. Команда не может победить уже 3 матча подряд.
Причем «Леонеса» неудачно противостоит «Атлетику». В единственной очной встрече команда уступила сопернику (1:2).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Культи» намерен дать бой полпреду Ла Лиги.
«Атлетик»
Турнирное положение: «Львы» проводят не столь продуктивный сезон. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетик» на 5 очков отстает от первой шестерки. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетик» с треском уступил «Барселоне» (0:5).
До того команда не сумела переиграть «Осасуну» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Эспаньола» (1:2).
При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Львы» в последних поединках выглядели бледновато. Команда не побеждает 3 матча кряду.
При этом «Атлетик» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и последняя коллизия в Суперкубке Испании вышла уж чересчур зычной.
Команде крайне натужно даются голы. Тем не менее, пора бы честолюбивым баскам возвращаться в победную гавань.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Львы» намерены прервать свой безвыигрышный сериал.
Статистика для ставок
- «Львы» в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Леонеса» забивает в среднем гол за матч
- Обе команды не побеждали в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.77.
Прогноз: «Львы» намерены вернуться на победный путь, и явно сразу активно понесутся к воротам соперника.
Номинальные гости явно поборются за Кубок страны, да и оппонента уровня «Леонесы» они обязаны обыгрывать при любой диспозиции.
Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.33