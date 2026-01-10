Вернется ли успех к «Вест Хэму» в Кубке Англии?

11 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» — КПР. Начало встречи — 17:30 мск.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм», как и его соперник, только начинает свои выступления в Кубке Англии со стадии 1/32 финала.

Команда по итогам 21-го тура Премьер-лиги занимает 18-ю строчку в зоне понижения в классе (18-20-я позиции) с отставанием в семь очков от спасительного 17-го места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура национального первенства «Молотобойцы» на своей арене проиграли «Ноттингем Форест» (1:2).

Перед этим в поединке 20-го тура чемпионата Англии коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Вулверхэмптона» с результатом 0:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Вест Хэм» проиграл пять раз, а в 10-ти последних поединках ни разу не выиграл.

Это вроде бы говорит о невысоких шансах хозяев на итоговый успех, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды и Премьер-лиги с шестью голами.

КПР

Турнирное положение: «Куинз Парк Рейнджерс», как и его соперник, только начинает свои выступления в Кубке Англии со стадии 1/32 финала.

Команда по итогам 25-ти туров третьего дивизиона занимает 11-е место с отставанием в три балла от зоны плей-офф за выход в АПЛ, а также в шесть очков от второго, проходного в Премьер-лигу места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура Чемпионшипа «Обручи» на своем поле одержали победу над «Шеффилд Уэнсдей» с результатом 3:0.

Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства коллектив уже остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах потерпел поражение от «Норвича» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, КПР выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о невысоких шансах гостей на итоговый успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Румарн Баррелл — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Чемпионшипа с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Вест Хэм» проиграл

в семи из девяти последних матчей КПР забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей КПР не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.50, победа КПР — в 5.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют в основное время, ведь хозяева не выиграли в 10-ти последних поединках.

Ставка: КПР не проиграет в основное время за 2.39