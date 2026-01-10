11 января в 16-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Вольфсбург». Начало игры — в 19:30 мск.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 41 балл за 15 туров при разнице мячей 55:11.

Последние матчи: в последнем матче перед паузой «Бавария» разгромила в гостях «Хайденхайм» со счетом 4:0.

До того команда разошлась миром с «Майнцем» (2:2) в Бундеслиге и обыграла «Спортинг» (3:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Первая половина сезона в исполнении «Баварии» выглядела очень мощно — команда потерпела только одно поражение, да и то в рамках Лиги чемпионов.

Подопечные Венсана Компани выглядят безальтернативными фаворитами в борьбе за «салатницу».

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» за 15 встреч в Бундеслиге набрал 15 очков и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице при отрицательной разнице мячей 23:28.

Последние матчи: в последнем матче перед зимним перерывом «волки» уступили на своем поле «Фрайбургу» со счетом 3:4.

До того команда одержала победы над «Боруссией» М (3:1) и «Унионом» (3:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вольфсбург» отнюдь не радует своих поклонников турнирным положением, ведь команда находится всего в 4 очках от зоны прямого вылета.

Команда немного прибавила под конец первой части сезона, но поражение от «Фрайбурга» лишила «волков» возможности отдалиться от опасности борьбы за выживание.

Статистика для ставок

  • «Бавария» ни разу не проиграла в текущем сезоне Бундеслиги
  • «Вольфсбург» пропускал в семи последних матчах подряд
  • В последнем очном матче «Бавария» победил «Вольфсбург» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12.  Ничья оценена в 10.00, а победа «Вольфсбурга» — в 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.19 и 4.05.

Прогноз: «Бавария» умеет и любит забивать, но «Вольфсбург» вполне способен как минимум раз огорчить мюнхенцев

Ставка: Обе забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «Вольфсбург» навяжет серьезную борьбу мюнхенскому гранду

Ставка: Победа «Вольфсбурга» с форой +1,5 за 3.10.