прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.80

11 января в 16-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Вольфсбург». Начало игры — в 19:30 мск.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 41 балл за 15 туров при разнице мячей 55:11.

Последние матчи: в последнем матче перед паузой «Бавария» разгромила в гостях «Хайденхайм» со счетом 4:0.

До того команда разошлась миром с «Майнцем» (2:2) в Бундеслиге и обыграла «Спортинг» (3:1) в Лиге чемпионов.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Первая половина сезона в исполнении «Баварии» выглядела очень мощно — команда потерпела только одно поражение, да и то в рамках Лиги чемпионов.

Подопечные Венсана Компани выглядят безальтернативными фаворитами в борьбе за «салатницу».

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» за 15 встреч в Бундеслиге набрал 15 очков и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице при отрицательной разнице мячей 23:28.

Последние матчи: в последнем матче перед зимним перерывом «волки» уступили на своем поле «Фрайбургу» со счетом 3:4.

До того команда одержала победы над «Боруссией» М (3:1) и «Унионом» (3:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вольфсбург» отнюдь не радует своих поклонников турнирным положением, ведь команда находится всего в 4 очках от зоны прямого вылета.

Команда немного прибавила под конец первой части сезона, но поражение от «Фрайбурга» лишила «волков» возможности отдалиться от опасности борьбы за выживание.

Статистика для ставок

«Бавария» ни разу не проиграла в текущем сезоне Бундеслиги

«Вольфсбург» пропускал в семи последних матчах подряд

В последнем очном матче «Бавария» победил «Вольфсбург» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 10.00, а победа «Вольфсбурга» — в 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.19 и 4.05.

Прогноз: «Бавария» умеет и любит забивать, но «Вольфсбург» вполне способен как минимум раз огорчить мюнхенцев

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Бавария» — «Вольфсбург» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «Вольфсбург» навяжет серьезную борьбу мюнхенскому гранду

3.10 Победа «Вольфсбурга» с форой +1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Бавария» — «Вольфсбург» принесёт чистый выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Победа «Вольфсбурга» с форой +1,5 за 3.10.