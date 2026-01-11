Мюнхенцы возвращаются на «Альянц Арену» после зимней паузы

«Бавария» возвращается после паузы с привычной ролью фаворита и комфортным отрывом на вершине таблицы, а «Вольфсбург» приезжает в гости в статусе команды, которой срочно нужны очки. Разница в классе очевидна, но форма гостей и календарь конкурентов добавляют этому матчу чуть больше интриги, чем кажется на первый взгляд. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

74' Нойер забрал мяч после подачи Эриксена.

73' Угловой заработал «Вольфсбург».

72' Олисе пытался проткнуть мяч в ближний угол, Грабара на месте.

70' ГОООООООЛ! Не останавливается «Бавария»! Кейн получил мяч на углу штрафной, сместился в центр и идеально отправил мяч в дальнюю девятку! 6:1!

68' ГОООООООЛ! Пятый забивает «Бавария»! Та быстро начал атаку длинной передачей на Кейна, тот отдал на пустые ворота Геррейру, а португалец добил. 5:1!

66' Пейчинович получил мяч во вратарской «Баварии», но успел накрыть удар Нойер!

Статистика матча 7 Удары в створ 2 3 Удары мимо 3 62 Владение мячом 38 4 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 6 Фолы 6

65' У «Вольфсбурга» Дагим и Герхардт выходят вместо Виммера и Сванберга.

64' В штангу пробил Олисе! Завершал атаку в касание ударом с левой ноги, близко к голу!

62' Йенц не дал пройти пасу Упамекано в штрафную.

61' Олисе вывел Кейна на удар в штрафной, тот пытался перекинуть кипера, но выручил Грабара!

60' Эриксен навесил с углового, легко отбилась «Бавария».

59' Угловой заработал «Вольфсбург».

57' У «Баварии» Геррейру и Горецка выходят вместо Карля и Павловича.

55' Не останавливается «Бавария», накрывает прессингом защиту «Вольфсбурга».

53' ГООООООООЛ! И сразу четвёртый от «Баварии», интрига умирает! Кейн блестяще перевёл на правый фланг в ноги Олисе, тот обыграл защитника и отдал на пустые ворота Диасу, который в подкате замкнул передачу. 4:1, разгром!

50' ГОООООООЛ! Третий забивает «Бавария»! Олисе обыграл двух соперников по пути в центр с правого фланга и с левой ноги идеально уложил мяч в дальний угол. 3:1!

48' Олисе убежал от Йенца по правому флангу и пробил в дальний угол, Грабара дотянулся до мяча!

48' С углового навесил Олисе, у Диаса не получился удар после скидки Та.

46' Олисе простреливал с правого фланга, защита гостей отбивается.

46' Второй тайм! Без замен в перерыве.

45+4' Перерыв! «Бавария» ведёт в один мяч после первого тайма, «Вольфсбург» всё ещё в игре. Отдыхаем 15 минут!

45+3' Олисе потерял мяч после смещения в центр под удар.

45+2' Сванберг нарушил правила на половине поля «Баварии», жёлтая карточка.

45' Добавлено 3 минуты.

45' Кумбеди протащил мяч до штрафной «Баварии» и решился на удар — выше ворот.

44' У Лаймера не получился пас в штрафную, Грабара забрал мяч после рикошета.

44' Виммер в касание пытался забросить вперёд, неточно.

43' Олисе простреливал с правой вдоль ворот, мяч ушёл на угловой.

41' Диас вдоль ворот прострелил, но не под удар Олисе, слишком сильный пас получился.

39' Карль из опасной позиции пробил во вратаря, Грабара отбил прямо в голову Диасу, от которого мяч едва не влетел в угол ворот! Опасно было у ворот гостей.

38' Станишич забросил на Диаса, тот обработал мяч в штрафной, но неточно отдал вдоль ворот.

36' Диас вошёл в штрафную с левого фланга и внешней стороной стопы навесил на дальнюю штангу, слишком сильно для Олисе.

35' Поднимается на ноги Кейн, только с помощью врачей смог это сделать Гарри.

33' Йенц врезался в Кейна на половине поля «Баварии», очень неприятно по ахиллу досталось англичанину.

32' Передача на Виммера не прошла, мяч ушёл за боковую.

30' ГОООООООООЛ! Второй забивает «Бавария»! Олисе ушёл от соперника на правом фланге и навесил точно в голову Луису Диасу, тот отправил мяч в угол ворот. 2:1, долго не продержался ничейный результат.

29' Карль обыграл одного соперника в штрафной, но уткнулся в следующего защитника, который не дал пробить.

26' Фол в атаке зафиксирован, Упамекано повалил Сванберга.

25' Павлович скинул на Кейна в центр штрафной, тому не дал пробить защитник!

23' И снова удар издали от Эриксена, снова выше.

22' В касание пробил Эриксен после паса пяткой от Майера — выше ворот!

20' Потерял мяч Павлович в центре поля, Эриксен перехватил слабую передачу.

18' Олисе сбил Арнольда в прессинге, закрыл мяч корпусом капитан гостей.

17' Майер с правой пробил из-за штрафной, защитник накрыл.

15' Не летит забивать «Бавария», контролирует мяч команда Компани.

13' ГООООООООООЛ! Сравнял «Вольфсбург»! Майер идеально отдал вразрез на Пейчиновича, а тот выждал паузу и переиграл Нойера ударом в дальний угол! 1:1, не отпускают мюнхенцев гости!

12' Олисе ушёл от защитника, но потерял мяч у лицевой линии.

10' Луис Диас в штрафной обработал пас от Олисе, но пробил мимо правого угла!

09' Бишоф пробил с угла штрафной, заблокировал защитник.

07' Олисе не догнал мяч после длинного заброса, от ворот разыграет «Вольфсбург».

05' ГОООООООООЛ! Впереди «Бавария»! Диас прострелил вдоль ворот, а Фишер срезал мяч в свои ворота с пары метров. 1:0!

03' Через всё поле забросил Грабара, Луис Диас отработал в обороне и перехватил пас.

03' Арнольд пробил издали – мимо ворот.

01' «Бавария» начала с центра, поехали!

19:30 Морозно сегодня в Мюнхене, до -7 градусов по ходу матча ожидается, но без снега.

19:05 Стартовые составы команд:

«Бавария»: Нойер; Станишич, Та, Упамекано, Лаймер; Павлович, Бишоф; Олисе, Карль, Диас; Кейн.

«Вольфсбург»: Грабара; Кумбеди, Йенц, Кулиеракис, Фишер; Арнольд, Сванберг; Виммер, Майер, Эриксен; Пейчинович.

18:45 Судейская бригада матча: главный — Тобиас Райхель; ассистенты — Кристиан Бандурски, Марсель Унгер; четвёртый арбитр — Феликс Приган; VAR — Патрик Ханслбауэр; ассистент VAR — Майк Пикель.

«Бавария»

Бавария ушла на перерыв в привычном режиме машины по забиваню голов. 4:0 с «Хайденхаймом» стали уже девятнадцатым матчем сезона, в котором команда забила минимум трижды, а общее лидерство в таблице выглядит более чем убедительно — восемь очков запаса над ближайшим преследователем. При Венсане Компани мюнхенцы почти не сбавляют темп, серия из шести матчей без поражений и пять побед за этот отрезок.

Небольшая тревога есть лишь сзади. После идеально спокойного старта сезона «Бавария» стала пропускать чаще — 14 голов за десять последних встреч, ни одного «сухаря» в четырёх домашних матчах подряд. Но на «Альянц Арене» это редко превращается в проблему масштаба результата. Десять побед и одна ничья в одиннадцати играх — аргумент, с которым сложно спорить.

Отсутствие Киммиха смещает акценты в центре поля, но линия атаки в полном порядке. Кейн, Олисе и Диас завершили год на ходу, и именно от них ждут быстрого давления на соперника с первых минут.

«Вольфсбург»

Вольфсбург проводит сезон с постоянными перепадами. Поражение 3:4 от «Фрайбурга» перед паузой выглядело болезненно, команда дважды вела в счёте и всё равно осталась без очков.