Продлит ли «Фрайбург» серию «Гамбурга» без побед?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.80

10 января в 16-м туре чемпионата Германии сыграют «Фрайбург» и «Гамбург». Начало встречи — в 17:30 мск.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» после 15-ти туров немецкого первенства набрал 20 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает девятую позицию с отставанием в шесть баллов от зоны континентальных турниров (топ-6) и в девять пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура Бундеслиги клуб на чужой арене одержал победу над «Вольфсбургом» (4:3).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Германии коллектив уже потерял очки, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Боруссией» Дортмунд.

Не сыграют: травмирован — Розенфельдер и Лингарт, болезнь — Бесте, недостаточная форма — Кьере.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фрайбург» выиграл четыре раза при одной ничьей и одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Винченцо Грифо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с пятью голами.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Гамбург» после 15-ти туров немецкого первенства набрал 16 очков и борется за сохранение прописки в элите.

Команда занимает 13-ю позицию с отрывом в четыре балла от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе (16-е место), а также в пять пунктов от зоны вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура чемпионата Германии «Красноштанники» на своем поле сыграли вничью с «Айнтрахтом» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре немецкого первенства коллектив уже остался без очков, когда в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Хоффенхайма» — 1:4.

Не сыграют: травмированы — Домпе, Даунс, Глацель, Омари, Поульсен и Рессинг-Лелесийт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Гамбург» проиграл лишь раз при двух ничьих и двух победах.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, они все же невысоки, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Альбер Самби Локонга и Райан Филипп — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Фрайбурга» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Гамбурга» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Гамбург» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.55, победа «Гамбурга» — в 4.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

При этом в шести из 10-ти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.80 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Фрайбург» — «Гамбург» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их четырех из шести последних домашних матчей.

2.05 «Фрайбург» победит и тотал больше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Фрайбург» — «Гамбург» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: «Фрайбург» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.05