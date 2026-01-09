прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 2.08

10 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Чарльтон» и «Челси». Начало встречи — 23:00 мск.

«Чарльтон»

Турнирное положение: «Чарльтон», как и его соперник, только начинает свои выступления в Кубке Англии со стадии 1/32 финала.

Команда по итогам 26-го тура второго дивизиона занимает 19-ю строчку с отрывом в семь очков от зоны понижения в классе (22-24-я позиции).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура национального первенства «Пикши» на чужой арене сыграли вничью с «Блэкберном» (2:2).

Перед этим в поединке 25-го тура Чемпионшипа лондонский коллектив также потерял очки, когда теперь в домашних стенах разошелся мировой с «Ковентри» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на второй дивизион, «Чарльтон» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

Это говорит о плохих шансах хозяев на итоговый успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Сонни Кэри — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с пятью голами.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси», как и его соперник, только начинает свои выступления в Кубке Англии со стадии 1/32 финала.

Команда по итогам 21-го тура Премьер-лиги занимает восьмую позицию с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-5) и в четыре очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура элитного дивизиона «Синие» на чужом поле потерпели поражение от «Фулхэма» с результатом 1:2.

Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства лондонский коллектив уже набрал лишь один балл, когда теперь в чужих стенах сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Челси» ни разу не выиграл при трех ничьих и двух поражениях.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на итоговый успех, тем не менее, они все же высоки, пусть даже и на чужом поле, если учесть явное преимущество в классе.

Жуан Педро и Энцо Фернандес — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Чарльтона» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Челси» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов

в пяти последних матчах «Челси» не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 5.00, победа «Чарльтона» — в 7.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.35.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь они превосходят соперника в классе, и при этом в их пяти из шести последних поединков забивали больше 2,5 голов.

Ставка: «Челси» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.90