В субботу, 10 января, «Чарльтон» на своем поле примет «Челси» в рамках 1/32 финал Кубка Англии по футболу. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:55 Сегодня в Лондоне облачно, во время матча температура будет около +1℃.

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Крис Кавана.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Лондоне на стадионе «Вэлли», который вмещает 27 111 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/32 финала Кубка Англии по футболу «Чарльтон» — «Челси». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Чарльтон»: Мэннион Вильям, Гоф Кинэн, Джонс Ллойд, Бэлл Амари, Ковентри Конор, Бри Джеймс, Доэрти Грэг, Кэри Сонни, Кэмпбелл Тайриз, Либёрн Майлс, Келман Чарли.

«Челси»: Йоргенсен Филип, Ачимпонг Джош, Адарабиойо Олуватосин, Бадьяшиль Бенуа, Хато Йоррель, Кайседо Мойсес, Сантос Андрей, Байно-Гиттенс Джейми, Буонанотте Факундо, Гарначо Алехандро, Гиу Марк.

«Чарльтон»

«Чарльтон» выступает во втором по силе дивизионе Англии, где сейчас идет не на самых передовых позициях, занимая только 19-е место с 29-ю очками в копилке. С такими результатами команда может и вылететь из Чемпионшипа, если не начнет добавлять. Разница забитых и пропущенных мячей отрицательная (-7).

В четырех последних турах Чемпионшипа «Чарльтон» не одержал ни одной победы. Вначале были два поражения от «Норвича» (0:1) и «Портсмута» (1:2). Затем «Чарльтон» скатал две невнятных ничьи с «Ковентри Сити» (1:1) и «Блэкберном» (2:2). Последняя виктория команды датирована серединой декабря прошлого года.

«Челси»

«Челси» выступает в английской Премьер-лиге и естественно является фаворитом предстоящего матча. Дела у «синих» в АПЛ идут с попеременным успехом: в данный момент команда занимает только восьмое место, на два очка отставая от еврокубковой зоны. Разница забитых и пропущенных мячей в чемпионате — 43:24.

В последних пяти турах АПЛ «аристократы» не побеждали. За это время было два поражения от «Астон Виллы» (1:2) и «Фулхэма» (1:2). Остальные встречи на этом отрезке завершились вничью: «Ньюкасл» (2:2), «Борнмут» (2:2) и «Манчестер Сити» (1:1).

Личные встречи

Между собой эти соперники в последние 18 лет не пересекались, так как выступают в разных дивизионах. Предыдущая очная дуэль состоялась в далеком 2007 году, там в гостях «Челси» выиграл со счетом 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08