В Леверкузене будет «град» голов?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.20

10 января в 16-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Штутгарт». Начало игры — в 20:30 мск.

«Байер»

Турнирное положение: леверкузенский коллектив в текущем сезоне продолжает борьбу за призовые места, но вряд ли сможет побороться за чемпионство.

«Фармацевты» сейчас имеют на своем счету 29 очков и занимают третье место в турнирной таблице Бундеслиги.

Команда из Леверкузена в 15 матчах смогла забить 33 мяча, а пропустила всего 20.

Последние матчи: леверкузенцы в прошлых турах переиграли «РБ Лейпциг» (3:1) и «Кельн» (2:0).

До этого же «львы» сыграли вничью с «Ньюкаслом» (2:2) в Лиге чемпионов и проиграли «Аугсбургу» (0:2) в Бундеслиге.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: в стане «11 рабочих» травмированы Эсекьель Паласиос и Эрнест Поку, а в сборных находятся Элиесс Бен-Сегир, Ибрагим Маза и Эдмонд Тапсоба.

Состояние команды: подопечные Каспера Юльманна являются одними из претендентов на тройку сильнейших, но от первой «Баварии» «Байер» отстал уже на 12 баллов и вряд ли сможет с ней побороться.

В прошлом сезоне «Байер» стал вторым, поэтому сейчас целью является как минимум повторить прошлогодний результат.

«Штутгарт»

Турнирное положение: команда из одноименного города тоже старается бороться за место в зоне еврокубков и легко с ней никому не бывает.

В настоящий момент у «швабов» 26 очков и шестая строчка в турнирной таблице Бундеслиги.

Коллектив из Штутгарта сейчас имеет следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 25:22.

Последние матчи: в прошлых турах штутгартцы поделили очки с «Хоффенхаймом» (0:0) и разгромили «Вердер» (4:0).

До этого же «Штутгарт» разбил «Маккаби» (4:1) в Лиге Европы и крупно проиграл «Баварии» (0:5) в Бундеслиге.

Не сыграют: травмированы Лоренц Ассиньон, Эрмедин Демирович, Дэн-Аксель Загаду и Лука Жаке, а в сборной находится Билал Эль Ханнус.

Состояние команды: подопечные Себастьяна Хенесса являются крепкой командой, которая вряд ли сможет залезть в зону Лиги чемпионов. Для этого у «Штутгарта» нет качественного состава.

В прошлом сезоне «Штутгарт» стал девятым, а сейчас претендует на то, чтобы быть выше. Место в шестерке будет успехом для команды.

Статистика для ставок

«Байер» проиграл только 1 из последних 5 матчей

«Штутгарт» выиграл 3 из последних 5 матчей

В последнем очном матче «Байер» победил «Штутгарт» со счетом 4:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 4.00, а победа «Штутгарта» — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому ожидаем много голов.

2.20 тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Байер» — «Штутгарт» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.

Прогноз: «Байер» играет дома и сильнее, поэтому должен брать три очка.

2.40 победа Байера с форой-1 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Байер» — «Штутгарт» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: победа «Байера» с форой-1 за 2.40.