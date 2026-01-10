Битва третьей и шестой команд Бундеслиги

В субботу, 10 января, «Байер» на своем поле примет «Штутгарт» в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+4' Звучит свисток на перерыв! «Штутгарт» громит соперника — 0:4! Отдыхаем 15 минут...

45+2' Г-ОООООООО-Л! «Штутгарт» — 0:4! Дениз Ундав! Крис Фюрих нашел разрезающей передачей в штрафной Дениза Ундава и тот точно пробил в ворота!

45+1' 3 минуты добавлено к первому тайму!

45' Г-ОООООООО-Л! «Штутгарт» — 0:3! Джейми Левелин! Дениз Ундав отдал пас на линию штрафной, а Джейми Левелин классно пробил мимо вратаря!

44' Александр Нюбель («Штутгарт») выбил мяч кулаком после очередной подачи с корнера в свою вратарскую.

42' Игнасио Фернандес («Байер») прорвался по флангу и прострелил, мяч рикошетом улетел на угловой.

Статистика матча 2 Удары в створ 7 1 Удары мимо 1 61 Владение мячом 39 3 Угловые удары 0 2 Офсайды 2 5 Фолы 6

40' Алеш Гарсия («Байер») подал угловой в штрафную, но Йоша Вагноман («Штутгарт») выбил мяч головой.

38' Джейми Левелинг («Штутгарт») и Марк Флеккен («Байер») потолкались и получили по желтой карточке за неспортивное поведение.

35' Дениз Ундав («Штутгарт») грубовато сыграл в нападении и это фол, «Байер» быстро разыграл штрафной.

33' Алеш Гарсия («Байер») с углового пробил в ворота — Алеш Гарсия («Байер») в высоком прыжке выбил мяч из створа.

31' Александр Нюбель («Штутгарт») совершил классный сейв после удара Нейтана Телла («Байер») с центра штрафной.

«Штутгарт» празднует гол globallookpress.com

29' Г-ОООООООО-Л! «Штутгарт» — 0:2! Максимилиан Миттельштедт! Миттельштедт уверенно подошел к точке и развел вратаря и мяч по разным углам!

28' Женуэль Белосьян («Байер»)сфолил в своей штрафной и это пенальти в ворота хозяев.

26' Нейтан Телла («Байер») прошел к лицевой и прострелил вдоль ворот — в подкате мяч выбил Рамон Хендрикс («Штутгарт»).

25' Игнасио Фернандес («Байер») забросил в перед на линию штрафной, но там никого из партнеров не было.

23' Пока ничего не получается у «Байера» впереди, все разрушается на подступах к штрафной.

22' Николас Нартей («Штутгарт») был слишком активен в прессинге и нарушил правила в атаке, стандарт быстро пробили «фармацевты».

20' Александр Нюбель («Штутгарт») мощным ударом вперед помогает выйти защитникам из обороны.

18' Грубый фол от Джеффа Шабо («Штутгарт») в центре поля, но судья пока не достает карточку из кармана.

16' Джейми Левелинг («Штутгарт») поразил ворота соперника, но арбитр зафиксировал положение вне игры — ГОЛ не засчитан!

13' Дениз Ундав («Штутгарт») пробил по прыгающему мячу с метров 15-ти, но не попал в створ ворот.

11' Йоша Вагноман («Штутгарт») пробил головой с линии вратарской, но мяч полетел не очень сильно и стал легкой добычей Марка Флеккена («Байер»).

09' «Байер» взял мяч под свой контроль, но пока никак не может перейти на чужую половину поля.

Джейми Левелинг празднует гол globallookpress.com

Джейми Левелинг забивает гол globallookpress.com

07' Г-ОООООООО-Л! «Штутгарт» — 0:1! Джейми Левелинг! Дениз Ундав сделал великолепную передачу в разрез на Левелинга, а тот в касание переправил мяч под голкипером в ворота!

05' Мяч долго не держится ни у одной из команда — много борьбы в центре поля и ошибок.

03' Джефф Шабо («Штутгарт») едва не ошибся и не подарил мяч сопернику — Малик Тильман («Байер») был близок к тому, чтобы убежать один на один с вратарем.

02' Марк Флеккен («Байер») спас свою команду, вытащив мяч из угла после удара Йоша Вагномана («Штутгарт»).

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Байер» — «Штутгарт» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Бай-Арены». Игра вот-вот начнется!

20:24 Сегодня в Леверкузене слабый снегопад, во время матча температура будет около -3℃.

20:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:15 Главным арбитром встречи назначен Феликс Цвайер.

20:10 Сегодняшний матч пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена», который вмещает 30 210 зрителей.

20:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура чемпионата Германии по футболу «Байер» — «Штутгарт». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Байер»: Флеккен Марк, Куанса Джарелл, Андрих Роберт, Белосьян Женуэль, Артур Соарес, Гарсия Алеш, Фернандес Игнасио, Гримальдо Алехандро, Тильман Малик, Телла Нейтан, Террье Мартен.

«Штутгарт»: Нюбель Александр, Вагноман Йоша, Хендрикс Рамон, Шабо Джефф, Миттельштедт Максимилиан, Каразор Атакан, Штиллер Ангело, Левелинг Джейми, Нартей Николас, Фюрих Крис, Ундав Дениз.

«Байер»

«Байер» в нынешнем сезоне показывает неплохой уровень футбола, но стабильности команде не хватает и за чемпионство она вряд ли будет бороться. В данный момент «фармацевты» занимают третье место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на 12 оков.

Недавно у «Байера» была мини-серия из двух поражений, в которой он уступил дортмундской «Боруссии» (1:2) и «Аугсбургу» (0:2). После этого леверкузенский клуб дважды подряд выиграл у «Кёльна» (2:0) и «РБ Лейпциг» (3:1), что значительно улучшило турнирное положение.

«Штутгарт»

«Штутгарт» показывает не самые стабильные результаты, но пока держится в еврокубковой зоне, занимая шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету этой команды 26 набранных очков и отставание от лидера в 15 баллов. Разница забитых и пропущенных голов — 25:22.

В последних четырех турах чемпионата Германии у «Штутгарта» было два поражения, команда проиграла «Гамбургу» (1:2) и «Баварии» (0:5). После этих неудач «Штутгарта» крупно обыграл на выезде «Вердер» и скатал дома нулевую ничью с «Хоффенхаймом».

Личные встречи

Между собой эти соперники не только в Бундеслиге но и в Кубке Германии и в Суперкубке. Из наблюдений: часто в очных дуэлях фиксируется ничья. Последняя встреча этих команда состоялась в марте прошлого года, тогда на выезде «Байер» выиграл со счетом 4:3.

