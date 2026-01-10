В субботу, 10 января, «Байер» на своем поле примет «Штутгарт» в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
45+4' Звучит свисток на перерыв! «Штутгарт» громит соперника — 0:4! Отдыхаем 15 минут...
45+2' Г-ОООООООО-Л! «Штутгарт» — 0:4! Дениз Ундав! Крис Фюрих нашел разрезающей передачей в штрафной Дениза Ундава и тот точно пробил в ворота!
45+1' 3 минуты добавлено к первому тайму!
45' Г-ОООООООО-Л! «Штутгарт» — 0:3! Джейми Левелин! Дениз Ундав отдал пас на линию штрафной, а Джейми Левелин классно пробил мимо вратаря!
44' Александр Нюбель («Штутгарт») выбил мяч кулаком после очередной подачи с корнера в свою вратарскую.
42' Игнасио Фернандес («Байер») прорвался по флангу и прострелил, мяч рикошетом улетел на угловой.
40' Алеш Гарсия («Байер») подал угловой в штрафную, но Йоша Вагноман («Штутгарт») выбил мяч головой.
38' Джейми Левелинг («Штутгарт») и Марк Флеккен («Байер») потолкались и получили по желтой карточке за неспортивное поведение.
35' Дениз Ундав («Штутгарт») грубовато сыграл в нападении и это фол, «Байер» быстро разыграл штрафной.
33' Алеш Гарсия («Байер») с углового пробил в ворота — Алеш Гарсия («Байер») в высоком прыжке выбил мяч из створа.
31' Александр Нюбель («Штутгарт») совершил классный сейв после удара Нейтана Телла («Байер») с центра штрафной.
29' Г-ОООООООО-Л! «Штутгарт» — 0:2! Максимилиан Миттельштедт! Миттельштедт уверенно подошел к точке и развел вратаря и мяч по разным углам!
28' Женуэль Белосьян («Байер»)сфолил в своей штрафной и это пенальти в ворота хозяев.
26' Нейтан Телла («Байер») прошел к лицевой и прострелил вдоль ворот — в подкате мяч выбил Рамон Хендрикс («Штутгарт»).
25' Игнасио Фернандес («Байер») забросил в перед на линию штрафной, но там никого из партнеров не было.
23' Пока ничего не получается у «Байера» впереди, все разрушается на подступах к штрафной.
22' Николас Нартей («Штутгарт») был слишком активен в прессинге и нарушил правила в атаке, стандарт быстро пробили «фармацевты».
20' Александр Нюбель («Штутгарт») мощным ударом вперед помогает выйти защитникам из обороны.
18' Грубый фол от Джеффа Шабо («Штутгарт») в центре поля, но судья пока не достает карточку из кармана.
16' Джейми Левелинг («Штутгарт») поразил ворота соперника, но арбитр зафиксировал положение вне игры — ГОЛ не засчитан!
13' Дениз Ундав («Штутгарт») пробил по прыгающему мячу с метров 15-ти, но не попал в створ ворот.
11' Йоша Вагноман («Штутгарт») пробил головой с линии вратарской, но мяч полетел не очень сильно и стал легкой добычей Марка Флеккена («Байер»).
09' «Байер» взял мяч под свой контроль, но пока никак не может перейти на чужую половину поля.
07' Г-ОООООООО-Л! «Штутгарт» — 0:1! Джейми Левелинг! Дениз Ундав сделал великолепную передачу в разрез на Левелинга, а тот в касание переправил мяч под голкипером в ворота!
05' Мяч долго не держится ни у одной из команда — много борьбы в центре поля и ошибок.
03' Джефф Шабо («Штутгарт») едва не ошибся и не подарил мяч сопернику — Малик Тильман («Байер») был близок к тому, чтобы убежать один на один с вратарем.
02' Марк Флеккен («Байер») спас свою команду, вытащив мяч из угла после удара Йоша Вагномана («Штутгарт»).
01' Раздается свисток арбитра! Матч «Байер» — «Штутгарт» начался! Счет 0:0! Поехали…
До матча
20:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Бай-Арены». Игра вот-вот начнется!
20:24 Сегодня в Леверкузене слабый снегопад, во время матча температура будет около -3℃.
20:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.
20:15 Главным арбитром встречи назначен Феликс Цвайер.
20:10 Сегодняшний матч пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена», который вмещает 30 210 зрителей.
20:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура чемпионата Германии по футболу «Байер» — «Штутгарт». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.
Стартовые составы команд
«Байер»: Флеккен Марк, Куанса Джарелл, Андрих Роберт, Белосьян Женуэль, Артур Соарес, Гарсия Алеш, Фернандес Игнасио, Гримальдо Алехандро, Тильман Малик, Телла Нейтан, Террье Мартен.
«Штутгарт»: Нюбель Александр, Вагноман Йоша, Хендрикс Рамон, Шабо Джефф, Миттельштедт Максимилиан, Каразор Атакан, Штиллер Ангело, Левелинг Джейми, Нартей Николас, Фюрих Крис, Ундав Дениз.
«Байер»
«Байер» в нынешнем сезоне показывает неплохой уровень футбола, но стабильности команде не хватает и за чемпионство она вряд ли будет бороться. В данный момент «фармацевты» занимают третье место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на 12 оков.
Недавно у «Байера» была мини-серия из двух поражений, в которой он уступил дортмундской «Боруссии» (1:2) и «Аугсбургу» (0:2). После этого леверкузенский клуб дважды подряд выиграл у «Кёльна» (2:0) и «РБ Лейпциг» (3:1), что значительно улучшило турнирное положение.
«Штутгарт»
«Штутгарт» показывает не самые стабильные результаты, но пока держится в еврокубковой зоне, занимая шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету этой команды 26 набранных очков и отставание от лидера в 15 баллов. Разница забитых и пропущенных голов — 25:22.
В последних четырех турах чемпионата Германии у «Штутгарта» было два поражения, команда проиграла «Гамбургу» (1:2) и «Баварии» (0:5). После этих неудач «Штутгарта» крупно обыграл на выезде «Вердер» и скатал дома нулевую ничью с «Хоффенхаймом».
Личные встречи
Между собой эти соперники не только в Бундеслиге но и в Кубке Германии и в Суперкубке. Из наблюдений: часто в очных дуэлях фиксируется ничья. Последняя встреча этих команда состоялась в марте прошлого года, тогда на выезде «Байер» выиграл со счетом 4:3.
