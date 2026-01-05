прогноз на матч Кубка португальской лиги, ставка за 2.00

6 января в 1/2 финала Кубка португальской лиги по футболу сыграют «Спортинг» и «Витория Гимарайнш». Начало игры — в 23:00 мск.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Львы» сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Спортинг» на 5 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» не смогли одолеть «Жил Висенте» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Риу Аве» (4:0). Плюс поединок с «Виторией Гимарайнш» завершился уверенным успехом (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Спортинг» забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Львы» находятся в приличных кондициях. Команда до последней ничьей победила 4 раза кряду.

Причем «Спортинг» традиционно удачно противостоит «Витории Гимарайнш». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Львы» намерены как можно увереннее пройти в финал Кубка лиги.

«Витория Гимарайнш»

Турнирное положение: «Завоеватели» бьются за попадание в еврокубки. Команда ныне пребывает на 6 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Витория Гимарайнш» на 3 зачетных пункта отстает от 4 позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Витория Гимарайнш» одолел «Насьонал» (2:1).

До того команда расписала сухой паритет с «Каза Пией». А вот чуть ранее она была разбита «Спортингом» (1:4).

При этом «Витория Гимарайнш» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Завоеватели» в последних поединках смотрелись довольно симпатично. Команда не уступила дважды кряду.

При этом «Витория Гимарайнш» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Вот только «львов» она не может одолеть уже два года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Завоеватели» намерены поймать оппонента на контратаках.

Статистика для ставок

«Львы» в среднем забивают чаще 2 голов за матч

«Завоеватели» в среднем пропускают чаще гола за матч

«Спортинг» одолел «завоевателей» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.16.

Прогноз: «Спортинг» ныне находится на подъеме, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Витории Гимарайнш».

2.00 Фора «Спортинга» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Спортинг» — «Витория Гимарайнш» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Спортинга» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.60 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Спортинг» — «Витория Гимарайнш» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.60