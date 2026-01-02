прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.82

3 января в 17-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Лион». Начало игры — в 19:00 мск.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» после 16-ти туров французского первенства имеет 23 балла в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на девятой строчке с отставанием в четыре очка от зоны континентальных турниров (топ-6) и в девять пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Франции монегаски на чужом поле одержали победу над «Осером» (2:1) и вышли в следующий раунд.

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив остался без очков, когда снова-таки на выездной арене с результатом 0:1 потерпел поражение от «Марселя».

Не сыграют: травмированы — Диатта и Минамино, уехал на Кубок Африки — Камара, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монако» выиграл три раза при двух поражениях в последних турах Лиги 1.

Это вроде бы сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть текущую форму соперника, а также его класс.

Ансу Фати — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» после 16-ти туров французского первенства имеет 27 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на пятой строчке в зоне континентальных турниров (топ-6) с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и с отрывом в четыре пункта от седьмой, нееврокубковой позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Франции «Ткачи» на своем поле разгромили заштатный «Сен-Сир-ле-Колон» (3:0).

Перед этим в предыдущем туре французского первенства коллектив набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах обыграл «Гавр» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмирован — Фофана, уехал на Кубок Африки — Ниакате, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лион» выиграл.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней на один балл, тем не менее, добиться даже этого будет непросто, если учесть силу их соперника, а также фактор чужого поля.

Павел Шульц — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Монако» забивала только одна команда

в пяти из шести последних матчей «Лион» выиграл

в шести из семи последних матчей «Лион» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.85, победа «Лиона» — в 3.45.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гости не проиграли. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

Между тем, в пяти из восьми последних матчей хозяева не выиграли.

Ставка: «Лион» не проиграет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Монако».

Ставка: только одна команда забьёт за 2.65