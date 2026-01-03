Монегаски начинают год принципиальным матчем в борьбе за еврокубки

Лига 1 возвращается после зимней паузы — «Монако» принимает «Лион» на «Стад Луи II». Хозяева подходят к возобновлению сезона на девятом месте и ищут способ стабилизировать результаты после тяжёлого декабря, тогда как гости идут пятыми и стараются укрепиться в зоне еврокубков. Разрыв между командами — четыре очка, и этот матч напрямую влияет на расстановку сил в борьбе за Европу. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22' В стенку со штрафного пробил Мортон.

21' Тезе нарушил правила метрах в 23 от своих ворот, опасный штрафной у «Лиона».

19' Балоган выиграл борьбу у Клинтона Маты и выходил на отличную позицию для развития атаки, но фол зафиксировал арбитр.

18' Энрике в стенку пробил со штрафного.

17' Опаснейший штрафной заработал Аклиуш! Тальяфико шипами попал по ноге соперника, метров 20 до ворот.

16' Фол в атаке зафиксирован, Салису слишком активно толкался в борьбе за мяч.

16' Грейф надёжно сыграл на ленточке после прострела, ещё один угловой будет.

15' Головин заработал угловой для «Монако».

13' Мортон навесил со штрафного, Кён уверенно забрал мяч.

12' Кён выходит на поле вместо Градецкого, долго готовился к появлению на поле резервный вратарь.

09' Градецкий снова получает помощь от врачей, не может продолжить игру кипер «Монако».

07' Первая жёлтая карточка в матче. Керер в подкате сбил Морейру.

05' Головин пробил с правой из-за штрафной, Грейф на месте.

05' Биерет проиграл борьбу корпусом на фланге, не удалось зацепиться за мяч.

03' Неточно вперёд отдал Аклиуш, Грейф забрал мяч.

02' Градецкий на выходе опередил Шульца, но сам получил небольшое повреждение при приземлении. Не сразу смог подняться кипер.

01' «Лион» начал с центра, поехали!

19:00 Отличная погода для футбола сегодня в Монако, около 8 градусов без осадков.

18:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Жером Бризар; ассистенты — Алексис Оже, Эрван Финжан; четвёртый арбитр — Гаэль Ангула; VAR — Сириль Грингор, Жюльен Шмитт.

18:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Монако»: Градецкий, Керер, Салису, Энрике, Мависса, Кулибали, Тезе, Головин, Аклиуш, Биерет, Балоган.

«Лион»: Грейф, Тальяфико, Толиссо, Шульц, Абнер, Морейра, Клюйверт, Мата, Мортон, Мера, Мейтленд-Найлз.

«Монако»

Первая половина сезона для монегасков получилась неровной. После 16 туров команда набрала 23 очка, одержав семь побед, дважды сыграв вничью и потерпев семь поражений. При 26 забитых мячах «Монако» пропустил 27 — атакующий потенциал остаётся на уровне, но регулярные ошибки в обороне стоили слишком многих очков, особенно в матчах с командами из верхней части таблицы.

Декабрь стал наглядным отражением этой нестабильности. В Лиге один «красно-белые» проиграли четыре раза в пяти матчах, уступив «Марселю» и «Бресту» с минимальным счётом, а также потерпев крупные поражения от «Ренна» и «Ланса». Единственной светлой точкой в чемпионате стала домашняя победа над «Пари Сен-Жермен», которую дополнил успех в Лиге чемпионов против «Галатасарая». Команда завершила год победой в Кубке Франции над «Осером», что позволило немного сбросить напряжение после поражения от «Марселя».

В атаке «Монако» по-прежнему во многом опирается на Фоларина Балогана и Ансу Фати. Балоган остаётся лучшим бомбардиром команды во всех турнирах, а Фати — самым результативным игроком клуба в Лиге 1. На фоне кадровых проблем и отсутствия нескольких ключевых футболистов тренерский штаб рассчитывает начать вторую часть сезона с «перезагрузки», опираясь на домашний фактор и успешную историю встреч с «Лионом» на своём поле.

«Лион»

«Лион» подходит к выезду в Монако в более устойчивом состоянии. После 16 туров команда набрала 27 очков и занимает пятое место, демонстрируя баланс между надёжной обороной и улучшившейся реализацией моментов. Всего 16 пропущенных мячей — один из лучших показателей в лиге, который позволяет «ткачам» контролировать ход матчей даже без постоянного давления в атаке.

Концовка года для команды Паулу Фонсеки сложилась позитивно. В чемпионате «Лион» обыграл «Гавр», а затем уверенно прошёл стадию Кубка Франции, победив «Сен-Сир Колонж» со счётом 3:0. Эти результаты помогли сохранить место в группе претендентов на еврокубки.

В атаке лидерство на себя взял Корентен Толиссо, ставший лучшим бомбардиром команды, при поддержке Павла Шульца и Афонсу Морейры. Особенно важно для «Лиона», что на выезде команда стала выглядеть собраннее, в последних гостевых матчах регулярно удавалось сохранять компактность и выдерживать давление. В Монако эта устойчивость вновь станет ключевым фактором.

Очные встречи

История противостояния на «Стад Луи II» заметно склоняется в пользу хозяев. «Монако» выиграл 38 из 66 домашних матчей Лиги 1 против «Лиона», потерпев 17 поражений и 11 раз сыграв вничью. Последняя победа монегасков над «Лионом» на своём поле была в мае 2025 года.

