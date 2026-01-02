3 января в 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Лечче». Начало игры — в 20:00 мск.
«Ювентус»
Турнирное положение: Туринцы проводят не столь удачный сезон. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы Серии А.
При этом «Ювентус» на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Туринцы одолели «Пизу» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Роме» (2:1). Да и поединок с «Болоньей» завершился успехом (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ювентус» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Душан Влахович — травмирован.
Состояние команды: Туринцы нынче находятся на подъеме. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.
Причем «Ювентус» традиционно успешно противостоит «Лечче». В пяти последних очных поединках команда добыла 4 победы при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туринцы постараются подтянуться к лидерам.
«Лечче»
Турнирное положение: «Волки» привычно сражаются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Лечче» на 4 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лечче» уступил «Комо» (0:3).
До того команда нанесла поражение «Пизе» (1:0). А вот чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Кремонезе» (0:2).
При этом «Лечче» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Волки» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Тем не менее, команда твердо намерена оторваться от опасной зоны.
При этом «Лечче» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и проблемы с реализацией пока и близко не решены.
А вот туринцев команда не побеждает уже без малого 15 лет. «Волки» способны дать бой столь крепкому сопернику, но явно будут рады и ничьей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Волки» намерены зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- «Лечче» почти 15 лет не побеждает туринцев
- «Ювентус» пропускает в среднем реже гола за матч
- «Лечче» в среднем забивает реже одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.
Прогноз: «Ювентус» бьется за самые высокие места, так что наверняка активно понесется к воротам соперника.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Лечче» явно не лыком шит.
Ставка: Обе забьют за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10