Забить получится у всех

прогноз на матч Серии A, ставка за 2.60

3 января в 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Лечче». Начало игры — в 20:00 мск.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы проводят не столь удачный сезон. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы Серии А.

При этом «Ювентус» на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Туринцы одолели «Пизу» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Роме» (2:1). Да и поединок с «Болоньей» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ювентус» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Душан Влахович — травмирован.

Состояние команды: Туринцы нынче находятся на подъеме. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Причем «Ювентус» традиционно успешно противостоит «Лечче». В пяти последних очных поединках команда добыла 4 победы при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туринцы постараются подтянуться к лидерам.

«Лечче»

Турнирное положение: «Волки» привычно сражаются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Лечче» на 4 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лечче» уступил «Комо» (0:3).

До того команда нанесла поражение «Пизе» (1:0). А вот чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Кремонезе» (0:2).

При этом «Лечче» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Тем не менее, команда твердо намерена оторваться от опасной зоны.

При этом «Лечче» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и проблемы с реализацией пока и близко не решены.

А вот туринцев команда не побеждает уже без малого 15 лет. «Волки» способны дать бой столь крепкому сопернику, но явно будут рады и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Волки» намерены зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Лечче» почти 15 лет не побеждает туринцев

«Ювентус» пропускает в среднем реже гола за матч

«Лечче» в среднем забивает реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Ювентус» бьется за самые высокие места, так что наверняка активно понесется к воротам соперника.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Лечче» явно не лыком шит.

Ставка: Обе забьют за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10